Когда лучший клев по лунному календарю на апрель 2025 — благоприятные дни

Рыбак показывает рыбу, которую поймал. Фото: freepik.com

Рыбалка — это не просто увлечение, а настоящая наука, требующая знаний, опыта и внимания к деталям. Успешный клев зависит не только от удачи. Чрезвычайно важно правильно подобрать время для ловли. Ведь активность рыбы в значительной степени зависит от природных циклов, в частности от погоды и фаз Луны.

Когда самые благоприятные дни для рыбалки в апреле 2025 года, узнайте воспользовавшись нашим точным лунным календарем.

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Фазы Луны в апреле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 12 апреля;

— с 1 по 12 апреля; Полнолуние в знаке Весы — 13 апреля в 3:22 по Киеву;

13 апреля в 3:22 по Киеву; Убывающая Луна — с 14 по 26 апреля;

— с 14 по 26 апреля; Новолуние в знаке Телец — 27 апреля в 22:31 по Киеву;

— 27 апреля в 22:31 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 30 апреля;

— с 28 по 30 апреля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. фото: freepik.com

Лунный календарь рыболова на апрель 2025 — когда удачные и неудачные дни

Влияние Луны на поведение рыбы подтверждается многолетними наблюдениями. Учитывая лунные фазы на апрель 2025 года, прогноз клева выглядит так:

Самые благоприятные дни для рыбалки: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 30 апреля.

Клев будет хорошим: 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 29 апреля.

Клев будет очень слабый: 9, 15, 21, 22, 23 апреля.

Худшие дни для рыбалки: 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 апреля.

Мужчина ловит рыбу. Фото: Unsplash

Какие еще факторы влияют на клев рыбы в апреле

Апрель — период активного пробуждения природы, когда рыба мигрирует к местам нереста. В это время клев может быть непредсказуемым, поскольку на поведение рыбы влияют такие факторы:

Температура воды. Постепенное прогревание водоемов стимулирует активность рыбы. Сначала прогреваются мелководья, что привлекает плотву, карася и другие виды, а более глубокие участки остаются прохладными. Погодные условия. Лучший клев наблюдается в пасмурные, безветренные дни или при легком ветре. Резкие изменения атмосферного давления могут негативно влиять на активность рыбы. Время суток. Рыба лучше клюет утром и вечером, когда температура воды оптимальна, а солнце не слишком яркое. Днем, особенно в солнечную погоду, активность может снижаться.

Важно: в Украине с апреля по июнь (а в некоторых местах и дольше) на многих водоемах действует запрет на рыбалку из-за нереста рыбы. Места и точные сроки запретов вылова рыбы можно найти в "Правилах любительской рыбалки".

Во время любительской рыбалки в местах, где жесткий запрет не действует, рыбакам важно иметь линейку и кантер, чтобы мерить и взвешивать рыбу.

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