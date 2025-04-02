Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Місячний календар риболова на квітень 2025 — коли дні кльову arrow

Місячний календар риболова на квітень 2025 — коли дні кльову

2 квітня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Коли найкращий кльов за місячним календарем на квітень 2025 — сприятливі дні
Рибалка показує рибу, яку зловив. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Риболовля — це не просто захоплення, а справжня наука, що вимагає знань, досвіду та уваги до деталей. Успішний кльов залежить не тільки від удачі. Надзвичайно важливо правильно підібрати час для ловлі. Адже активність риби значною мірою залежить від природних циклів, зокрема від погоди та фаз Місяця.

Коли найсприятливіші дні для риболовлі у квітні 2025 року, дізнайтесь скориставшись нашим точним місячним календарем. 

Читайте також:

Фази Місяця у квітні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;
  • Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;
  • Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у квітні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар риболова на квітень 2025 — коли вдалі та невдалі дні

Вплив Місяця на поведінку риби підтверджується багаторічними спостереженнями. Враховуючи місячні фази на квітень 2025 року, прогноз кльову виглядає так:

Найсприятливіші дні для риболовлі: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 30 квітня.

Кльов буде хорошим: 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 29 квітня.

Кльов буде дуже слабкий: 9, 15, 21, 22, 23 квітня.

Найгірші дні для риболовлі: 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 квітня.

 

Місячний календар риболова на квітень 2025 — коли вдалі та невдалі дні
Чоловік ловить рибу. Фото: Unsplash

Які ще фактори впливають на кльов риби у квітні

Квітень — період активного пробудження природи, коли риба мігрує до місць нересту. В цей час клювання може бути непередбачуваним, оскільки на поведінку риби впливають такі фактори:

  1. Температура води. Поступове прогрівання водойм стимулює активність риби. Спочатку прогріваються мілководдя, що приваблює плотву, карася та інші види, а глибші ділянки залишаються прохолодними.
  2. Погодні умови. Найкращий кльов спостерігається у похмурі, безвітряні дні або за легкого вітру. Різкі зміни атмосферного тиску можуть негативно впливати на активність риби.
  3. Час доби. Риба найкраще клює вранці та ввечері, коли температура води оптимальна, а сонце не надто яскраве. Вдень, особливо у сонячну погоду, активність може знижуватися.

 

Важливо: в Україні з квітня по червень (а в деяких місцях і довше) на багатьох водоймах діє заборона на риболовлю через нерест риби. Місця і точні терміни заборон вилову риби можна знайти в "Правилах любительської риболовлі". 

Під час любительської риболовлі в місцях, де жорстка заборона не діє, рибалкам важливо мати лінійку і кантер, щоб міряти та зважувати рибу.

Раніше ми писали, за що можуть покарати рибалок з 1 квітня 2025 року. 

поради квітень риба місячний календар риболовля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:54 Дикі мешканці Чорнобиля — нові унікальні кадри з фотопасток

08:50 Доставка газу — хто з пенсіонерів може не платити у 2025 році

08:36 Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії

08:33 Сенат США підготував санкції проти РФ за війну в Україні, — ЗМІ

08:32 Динамо платить Шовковському "найменшу" зарплату в УПЛ — деталі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

08:29 Кого можуть відправити будувати фортифікації — дві категорії

08:15 Дорогі "сусіди" — на що впливає кількість прописаних у квартирі

08:07 Вода за розкладом — чи загрожують Україні відключення у 2025

08:01 Усик вперше заговорив про подарований пояс Трампу

08:00 Українським дітям виплатять по 11 тис. гривень — деталі

08:54 Дикі мешканці Чорнобиля — нові унікальні кадри з фотопасток

08:50 Доставка газу — хто з пенсіонерів може не платити у 2025 році

08:36 Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії

08:33 Сенат США підготував санкції проти РФ за війну в Україні, — ЗМІ

08:32 Динамо платить Шовковському "найменшу" зарплату в УПЛ — деталі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

08:29 Кого можуть відправити будувати фортифікації — дві категорії

08:15 Дорогі "сусіди" — на що впливає кількість прописаних у квартирі

08:07 Вода за розкладом — чи загрожують Україні відключення у 2025

08:01 Усик вперше заговорив про подарований пояс Трампу

08:00 Українським дітям виплатять по 11 тис. гривень — деталі

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

Text

08:00 Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

1 квітня 2025
Text

17:50 Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

31 березня 2025
Text

17:50 Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно