Коли найкращий кльов за місячним календарем на квітень 2025 — сприятливі дні

Рибалка показує рибу, яку зловив. Фото: freepik.com

Риболовля — це не просто захоплення, а справжня наука, що вимагає знань, досвіду та уваги до деталей. Успішний кльов залежить не тільки від удачі. Надзвичайно важливо правильно підібрати час для ловлі. Адже активність риби значною мірою залежить від природних циклів, зокрема від погоди та фаз Місяця.

Коли найсприятливіші дні для риболовлі у квітні 2025 року, дізнайтесь скориставшись нашим точним місячним календарем.

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Фази Місяця у квітні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;

— з 1 по 12 квітня; Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;

— 13 квітня о 3:22 за Києвом; Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;

— з 14 по 26 квітня; Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;

— 27 квітня о 22:31 за Києвом; Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;

— з 28 по 30 квітня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар риболова на квітень 2025 — коли вдалі та невдалі дні

Вплив Місяця на поведінку риби підтверджується багаторічними спостереженнями. Враховуючи місячні фази на квітень 2025 року, прогноз кльову виглядає так:

Найсприятливіші дні для риболовлі: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 30 квітня.

Кльов буде хорошим: 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 29 квітня.

Кльов буде дуже слабкий: 9, 15, 21, 22, 23 квітня.

Найгірші дні для риболовлі: 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 квітня.

Чоловік ловить рибу. Фото: Unsplash

Які ще фактори впливають на кльов риби у квітні

Квітень — період активного пробудження природи, коли риба мігрує до місць нересту. В цей час клювання може бути непередбачуваним, оскільки на поведінку риби впливають такі фактори:

Температура води. Поступове прогрівання водойм стимулює активність риби. Спочатку прогріваються мілководдя, що приваблює плотву, карася та інші види, а глибші ділянки залишаються прохолодними. Погодні умови. Найкращий кльов спостерігається у похмурі, безвітряні дні або за легкого вітру. Різкі зміни атмосферного тиску можуть негативно впливати на активність риби. Час доби. Риба найкраще клює вранці та ввечері, коли температура води оптимальна, а сонце не надто яскраве. Вдень, особливо у сонячну погоду, активність може знижуватися.

Важливо: в Україні з квітня по червень (а в деяких місцях і довше) на багатьох водоймах діє заборона на риболовлю через нерест риби. Місця і точні терміни заборон вилову риби можна знайти в "Правилах любительської риболовлі".

Під час любительської риболовлі в місцях, де жорстка заборона не діє, рибалкам важливо мати лінійку і кантер, щоб міряти та зважувати рибу.

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