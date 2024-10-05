Тропическое ядовитое растение внезапно расцвело в Днепре — что о нем известно, фото

Цветок ядовитой королевской стрелиции. Фото: florafinder.org

Удивительное зрелище могут увидеть жители Днепра — недавно в Ботаническом саду ДНУ, несмотря на осеннее похолодание, экзотическое ядовитое растение родом из Южной Америки выпустило невероятной красоты цветок.

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Соответствующие фотографии опубликовала украинская блогерша Оксана Вернер у себя на странице Facebook, пишет сайт Відомо.

Тропическое ядовитое растение в Днепре

Известно, что экзотическое растение украшает университетскую оранжерею Ботанического сада. Оно называется Стрелиция королевская (Strelitzia reginae). Довольно часто его называют "Райская птица", именно из-за цветов, напоминающих яркую и необычную птицу.

Цветок королевской стрелиции в Днепре. Фото: Oksana Verner/Facebook

Цветок королевской стрелиции в Днепре. Фото: Oksana Verner/Facebook

Следует помнить, что несмотря на красоту и экзотичность стрелиция ядовита.

Ядовитая красота — насколько опасна стрелиция

Стрелиция королевская может быть потенциально опасна для домашних животных и людей, если съесть части растения. Листья и цветы королевской стрелиции содержат токсичные вещества, которые могут вызвать тошноту, рвоту, диарею и слабость. Возможны также аллергические реакции при контакте с кожей.

Стрелиция в Украине

Несмотря на тропическое происхождение, стрелиция выращивается в Украине как в ботанических садах, так и в домашних условиях. Во многих цветочных магазинах можно встретить декоративные растения, которые можно выращивать на подоконнике.

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