Тропическое ядовитое растение внезапно расцвело в Днепре — что о нем известно, фото

Цветы ядовитого тропического растения заметили в Днепре — что о нем известно
Удивительное зрелище могут увидеть жители Днепра — недавно в Ботаническом саду ДНУ, несмотря на осеннее похолодание, экзотическое ядовитое растение родом из Южной Америки выпустило невероятной красоты цветок.
Соответствующие фотографии опубликовала украинская блогерша Оксана Вернер у себя на странице Facebook, пишет сайт Відомо.
Тропическое ядовитое растение в Днепре
Известно, что экзотическое растение украшает университетскую оранжерею Ботанического сада. Оно называется Стрелиция королевская (Strelitzia reginae). Довольно часто его называют "Райская птица", именно из-за цветов, напоминающих яркую и необычную птицу.
Следует помнить, что несмотря на красоту и экзотичность стрелиция ядовита.
Ядовитая красота — насколько опасна стрелиция
Стрелиция королевская может быть потенциально опасна для домашних животных и людей, если съесть части растения. Листья и цветы королевской стрелиции содержат токсичные вещества, которые могут вызвать тошноту, рвоту, диарею и слабость. Возможны также аллергические реакции при контакте с кожей.
Стрелиция в Украине
Несмотря на тропическое происхождение, стрелиция выращивается в Украине как в ботанических садах, так и в домашних условиях. Во многих цветочных магазинах можно встретить декоративные растения, которые можно выращивать на подоконнике.
Ранее мы писали, какие комнатные растения ни в коем случае нельзя держать в детской комнате.
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