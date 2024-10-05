Тропічна отруйна рослина раптово розквітла у Дніпрі — що про неї відомо, фото

Квітка отруйної королівської стреліції. Фото: florafinder.org

Дивовижне видовище можуть побачити жителі Дніпра — нещодавно у Ботанічному саду ДНУ, попри осіннє похолодання, екзотична отруйна рослина родом із Південної Америки випустила неймовірної краси квітку.

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Відповідні фотознімки опублікувала українська блогерка Оксана Вернер у себе на сторінці у Facebook, пише сайт Відомо.

Тропічна отруйна рослина у Дніпрі

Відомо, що екзотична рослина прикрашає університетську оранжерею Ботанічного саду. Вона має красиву назву Стреліція королівська (Strelitzia reginae). Доволі часто її називають "Райський птах", саме через квіти, які нагадують яскраву й незвичайну пташку.

Квітка королівської стреліції у Дніпрі. Фото: Oksana Verner/Facebook

Квітка королівської стреліції у Дніпрі. Фото: Oksana Verner/Facebook

Слід пам'ятати, що попри красу та екзотичність стреліція є отруйною.

Отруйна краса — наскільки небезпечна стреліція

Стреліція королівська може бути потенційно небезпечною для домашніх тварин і людей, якщо з'їсти частини рослини. Листя і квіти королівської стреліції містять токсичні речовини, які можуть викликати нудоту, блювання, діарею та слабкість. Можливі також а лергічні реакції при контакті зі шкірою.

Стреліція в Україні

Попри тропічне походження, стреліція успішно вирощується в Україні як у ботанічних садах, так і в домашніх умовах. У багатьох квіткових магазинах можна зустріти декоративні цієї рослини, які можна вирощувати на підвіконні.

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