Как защитить посевы от кукурузной бабочки: советы по сохранению урожая

Обследование посевов кукурузы на наличие вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

В июле в разных областях Украины огородники уже сталкиваются с новой угрозой — стеблевой кукурузной бабочкой. Этот опасный вредитель прячется внутри стебля и может уничтожить половину урожая. Но есть простые способы защитить огород.

Новости.LIVE рассказывают, что это за вредитель, какие культуры находятся в опасности, как его обнаружить и защитить будущий урожай.

Где в Украине уже фиксируют активность кукурузной бабочки

По информации Kurkul.com, в настоящее время вредитель активен в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. Продолжается летание бабочки, откладка яиц, и уже наблюдается незначительное появление гусениц. Если не принять меры защиты сейчас, очень скоро численность вредителя может резко возрасти.

Что такое стеблевая кукурузная бабочка и почему она так опасна

Стеблевая, или кукурузная, бабочка является одним из самых опасных вредителей кукурузы. Наибольший ущерб наносит не сама бабочка, а её гусеницы. Обнаружить вредителей на ранней стадии непросто, ведь большую часть жизни гусеницы проводят внутри растения.

После появления из яиц они быстро прогрызают листья, проникают внутрь стеблей, початков и метелки. Там они питаются тканями растения, образуя длинные ходы. Из-за этого стебли ослабевают, могут ломаться даже от ветра, а початки развиваются хуже или вообще не формируются.

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Какие культуры могут пострадать от кукурузной бабочки

Хотя название вредителя связано с кукурузой, на самом деле он питается более чем 200 видами растений. Чаще всего повреждаются:

кукуруза;

подсолнечник;

просо;

сорго;

рис;

пшеница;

ячмень;

овес;

перец;

помидоры;

картофель;

сельдерей;

спаржа;

мангольд;

ревень;

фасоль;

соя;

люпин.

Как понять, что на огороде уже поселился вредитель

На начальном этапе на нижней стороне листьев можно увидеть небольшие светлые кладки яиц. После появления гусениц появляются характерные признаки:

мелкие отверстия на листьях;

повреждения метелки;

отверстия в стеблях;

бурая масса или остатки жизнедеятельности у входа в ходы;

ослабление растений;

перелом стеблей;

недоразвитые кочаны.

Как защитить огород от кукурузной бабочки

Для обычного огорода лучше всего работает сочетание профилактики и своевременных обработок. Прежде всего, регулярно осматривайте растения хотя бы раз в несколько дней, особенно в июле, когда продолжается массовый лёт вредителя.

Если есть возможность, используйте трихограмму — полезное микроскопическое насекомое, которое уничтожает яйца кукурузной бабочки ещё до появления гусениц. Её можно приобрести в специализированных хозяйствах.

Для небольших огородов хорошо подходят биологические препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis. Они действуют именно против молодых гусениц и более безопасны для людей, домашних животных и полезных насекомых при условии правильного применения. Также не стоит оставлять на участке сорняки с толстыми стеблями, ведь именно в них вредитель нередко находит укрытие.

Что делать, если гусеницы уже появились

Если вы уже заметили молодых гусениц или характерные повреждения, действовать нужно как можно быстрее. На начальной стадии помогают биологические инсектициды, которые лучше всего действуют именно против молодых личинок.

Если же заражение значительное, а вредитель быстро распространяется, можно применить инсектициды. Сильно поврежденные стебли желательно срезать и вынести с участка, чтобы гусеницы не успели перейти на здоровые растения.

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