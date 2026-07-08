Як захистити посіви від кукурудзяного метелика: поради для збереження врожаю

Огляд посівів кукурудзи на наявність шкідників. Колаж: Новини.LIVE

У липні в різних областях України городники вже стикаються з новою загрозою — стебловим кукурудзяним метеликом. Цей небезпечний шкідник ховається всередині стебла, і може знищити половину врожаю. Але є прості методи захистити город.

Новини.LIVE розповідає, що це за шкідник, які культури у небезпеці, як його виявити та захистити майбутній врожай.

Де в Україні вже фіксують активність кукурудзяного метелика

За інформацією Kurkul.com, наразі шкідник активний у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях. Триває літ метелика, відкладання яєць і вже спостерігається незначне відродження гусениць. Якщо не вжити заходів захисту зараз, дуже швидко чисельність шкідника може різко зрости.

Що таке стебловий кукурудзяний метелик і чому він такий небезпечний

Стебловий кукурудзяний метелик є одним із найнебезпечніших шкідників, який вражає посіви кукурудзи та багатьох інших культур. Найбільшої шкоди завдає не сам метелик, а його гусениці. Виявити їх на ранньому етапі непросто, адже більшу частину життя вони перебувають усередині рослини.

Після появи з яєць гусениці швидко прогризають листя, проникають усередину стебел, качанів і волотей. Там вони живляться тканинами рослини, утворюючи довгі ходи. Через це стебла слабшають, можуть ламатися навіть від вітру, а качани розвиваються гірше або взагалі не формуються.

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Які культури можуть постраждати від кукурудзяного метелика

Хоча назва шкідника пов'язана з кукурудзою, насправді він живиться більш ніж 200 видами рослин. Найчастіше пошкоджуються:

кукурудза;

соняшник;

просо;

сорго;

рис;

пшениця;

ячмінь;

овес;

перець;

помідори;

картопля;

селера;

спаржа;

мангольд;

ревінь;

квасоля;

соя;

люпин.

Як зрозуміти, що на городі вже оселився шкідник

На початковому етапі на нижньому боці листків можна побачити невеликі світлі кладки яєць. Після появи гусениць з'являються характерні ознаки:

дрібні отвори на листках;

пошкодження волотей;

отвори в стеблах;

бурова маса або залишки життєдіяльності біля входу в ходи;

ослаблення рослин;

переламування стебел;

недорозвинені качани.

Як захистити город від кукурудзяного метелика

Щоб захистити свій город від шкідника, поєднуйте профілактику зі своєчасними обробками. У липні оглядайте рослини хоча б раз на кілька днів, адже зараз триває масовий літ комахи.

Видаляйте бур'яни з товстими стеблами, де можуть зимувати личинки. Після збирання врожаю прибирайте та подрібнюйте рослинні рештки кукурудзи й соняшнику, а ґрунт перекопуйте. Це допомагає значно зменшити кількість шкідника наступного сезону.

За можливості використовуйте трихограму — корисну мікроскопічну комаху, яка знищує яйця кукурудзяного метелика ще до появи гусениць. Її можна придбати у спеціалізованих господарствах. І це є чудовим "профілактичним засобом".

Що робити, якщо гусениці вже з'явилися

Як тільки ви помітили молодих гусениць або характерні пошкодження, починайте діяти. Для початку зріжте усі пошкоджені стебла та винесіть їх з ділянки, щоб гусениці не встигли перейти на здорові рослини.

Для невеликих городів можна застосовувати біологічні препарати на основі бактерії Bacillus thuringiensis. Вони діють саме проти молодих гусениць. За правильного застосування не шкодять людям, тваринам та корисним комахам. Але якщо зараження значне, а шкідник швидко поширюється, можуть знадобитися інсектициди. У такому випадку краще радитися з фахівцями.

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