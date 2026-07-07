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Головна Грядка Зробіть це з морквою у липні: восени збиратимете великі й солодкі плоди

Зробіть це з морквою у липні: восени збиратимете великі й солодкі плоди

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 23:45
Що зробити з морквою у липні 2026, щоб плоди були великі й солодкі: прості задачі
Догляд за грядками моркви влітку. Колаж: Новини.LIVE

У липні морква на грядках починає активно формувати коренеплоди та накопичує природні цукри. Тож, овоч потребує у цей період особливого догляду. Якщо дотриматися простих правил, восени збиратимете великі, соковиті та солодкі плоди.

Новини.LIVE розповідає, що слід зробити з морквою у липні.

Які роботи потрібно виконати на грядці

Є кілька важливих задач, які слід виконати, щоб коренеплоди гарно розвивалися

  • проріджування

Перевірте, чи не росте морква надто густо. Адже коли між рослинами мало місця, вони починають конкурувати за воду та поживні речовини. Видаліть слабші рослини, залишивши між коренеплодами достатню відстань. Між рослинами в рядку для нормального розвитку має бути приблизно 4-6 см.

  • прополювання

Бур'яни швидко забирають вологу, поживні речовини та затінюють молоді рослини. Чим чистішими залишатимуться міжряддя, тим краще розвиватиметься морква.

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  • полив

Полив є одним із головних факторів успішного вирощування моркви. Найкраще поливати грядки рідше, але рясно, щоб вода проникала глибоко в ґрунт. Підтримуйте рівномірну вологість ґрунту протягом усього липня та не допускайте сильного пересихання грядок.

  • розпушування землі

Після дощу або поливу бажано акуратно розпушити ґрунт. Це не дозволяє утворюватися щільній кірці на поверхні землі та покращує доступ кисню до коріння.

  • мульчування

Мульча допомагає утримувати вологу, стримує ріст бур'янів. А ще допомагає підтримувати стабільну температуру ґрунту, що особливо актуально у спеку. Мульчувати грядки можна тонким шаром компосту, сухої трави або соломи.

  • підгортання

Не можна, щоб верхівки моркви визирали із землі, адже під сонячним промінням відкриті частини коренеплоду зеленіють та накопичують гіркі речовини. Тому обов'язково присипайте їх ґрунтом.

  • підживлювання

В липні рослина найбільше потребує калію, фосфору та бор. Краще обирати комплексні добрива. Підживлювати моркву найкраще після дощу або попереднього поливу. А після внесення сухих добрив бажано трохи розпушити землю, щоб поживні речовини швидше потрапили до коріння.

Також не варто використовувати свіжий гній. Він часто стає причиною деформації коренеплодів і погіршує їхню лежкість під час зимового зберігання.

догляд за рослинами врожай моркви вирощування моркви
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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