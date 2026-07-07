Что делать с морковью в июле 2026, чтобы плоды были крупными и сладкими: простые задачи

Уход за грядками с морковью летом. Коллаж: Новини.LIVE

В июле морковь на грядках начинает активно формировать корнеплоды и накапливать природные сахара. Поэтому в этот период овощ нуждается в особом уходе. Если соблюдать простые правила, осенью вы соберете крупные, сочные и сладкие плоды.

Новини.LIVE рассказывают, что нужно делать с морковью в июле.

Какие работы нужно выполнить на грядке

Есть несколько важных задач, которые следует выполнить, чтобы корнеплоды хорошо развивались:

прореживание

Проверьте, не растет ли морковь слишком густо. Ведь когда между растениями мало места, они начинают конкурировать за воду и питательные вещества. Удалите более слабые растения, оставив между корнеплодами достаточное расстояние. Между растениями в ряду для нормального развития должно быть примерно 4-6 см.

прополка

Сорняки быстро забирают влагу, питательные вещества и затеняют молодые растения. Чем чище будут междурядья, тем лучше будет развиваться морковь.

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Полив

Полив — один из главных факторов успешного выращивания моркови. Лучше всего поливать грядки реже, но обильно, чтобы вода проникала глубоко в почву. Поддерживайте равномерную влажность почвы в течение всего июля и не допускайте сильного пересыхания грядок.

разрыхление почвы

После дождя или полива желательно аккуратно разрыхлить почву. Это предотвращает образование плотной корки на поверхности земли и улучшает доступ кислорода к корням.

Мульчирование

Мульча помогает удерживать влагу, сдерживает рост сорняков. А еще помогает поддерживать стабильную температуру почвы, что особенно актуально в жару. Мульчировать грядки можно тонким слоем компоста, сухой травы или соломы.

окучивание

Нельзя, чтобы верхушки моркови выглядывали из земли, ведь под солнечными лучами открытые части корнеплода зеленеют и накапливают горькие вещества. Поэтому обязательно присыпайте их почвой.

Подкормка

В июле растение больше всего нуждается в калии, фосфоре и боре. Лучше выбирать комплексные удобрения. Подкармливать морковь лучше всего после дождя или предварительного полива. А после внесения сухих удобрений желательно немного разрыхлить землю, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням.

Также не стоит использовать свежий навоз. Он часто становится причиной деформации корнеплодов и ухудшает их лежкость при зимнем хранении.