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Как сделать окопную свечу дома, чтобы согреть воинов на фронте

16 декабря 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сделать окопную свечу в домашних условиях — полезные советы
Процесс создания окопной свечи в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Украинцам сегодня, как никому, нужно объединяться ради победы и поддержки защитников, защищающих наше государство от российских оккупантов. Блогер Валентина Костецкая рассказала, как можно сделать окопную свечу в домашних условиях, чтобы согреть ею военных на фронте.

Соответствующим видео Валентина Костецкая поделилась на своем канале в TikTok.

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Когда на улице холодно, украинским защитникам особенно нужна поддержка. Поэтому необходимо искать любые способы, которые помогут эффективно согреть военнослужащих на фронте. Одним из таких способов является создание окопной свечи.

Украинский блогер Валентина Костецкая рассказала, как можно сделать такую свечу в домашних условиях, чтобы согреть украинских защитников на фронте в условиях зимних морозов.

Окопная свеча
Окопная свеча в домашних условиях. Фото: скриншот из TikTok

Как сделать окопную свечу дома

Какие вещи нужно иметь под рукой

Чтобы сделать окопную свечу, вам нужно иметь под рукой такие вещи, как:

  • Металлическая линейка
  • Нож
  • Чайник для нагрева парафина
  • Банка из-под консервов для кошек
  • Картон
  • Парафин

Как сделать окопную свечу

Для того, чтобы создать окопную свечу, вам нужно отрезать полосу картона, которая по высоте будет такой же, как ваша банка, свернуть ее и поместить в банку. Затем нужно сделать фитиль из этого же картона и воткнуть его в центр.

@lapatatutsy_toys

рецепт окопной свечи. как за 5мин создать свечу на 3-4 часа тепла. для военных или для себя.

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Залейте всю конструкцию разогретым парафином так, чтобы он попал на все слои картона. Запомните, что такую окопную свечу можно потушить исключительно водой, накрыв или опрокинув ее. В противном случае она способна гореть в течение трех часов, поэтому отлично подойдет для воинов на передовой.

Напомним, мы писали о том, как можно сделать свечу из обычного картофеля дома.

Раньше мы рассказывали о том, как сделать свечу из обычного мыла в домашних условиях.

Также мы сообщали о том, как создать свечу из маргарина в домашних условиях.

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