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Як зробити окопну свічку вдома, щоб зігріти воїнів на фронті

16 грудня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як зробити окопну свічку в домашніх умовах — корисні поради
Процес створення окопної свічки в домашніх умовах. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Українцям сьогодні, як нікому, потрібно об’єднуватися задля перемоги і підтримки захисників, які боронять нашу державу від російських окупантів. Блогерка Валентина Костецька розповіла, як можна зробити окопну свічку в домашніх умовах, щоб зігріти нею військових на фронті.

Відповідним відео Валентина Костецька поділилася на своєму каналі в TikTok.

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Коли надворі холодно, українським захисникам особливо потрібна підтримка. Тому необхідно шукати будь-які способи, які допоможуть ефективно зігріти військовослужбовців на фронті. Одними з таких способів є створення окопної свічки.

Українська блогерка Валентина Костецька розповіла, як можна зробити таку свічку в домашніх умовах, щоб зігріти українських захисників на фронті в умовах зимових морозів. 

Окопная свечка
Окопна свічка в домашніх умовах. Фото: скриншот з TikTok

Як можна зробити окопну свічку вдома

Які речі треба мати під рукою

Щоб зробити окопну свічку, вам потрібно мати під рукою такі речі, як:

  • Металева лінійка
  • Ніж
  • Чайник для нагрівання парафіну
  • Банка з-під консервів для котів
  • Картон
  • Парафін

Як зробити окопну свічку

Для того, щоб створити окопну свічку, вам потрібно відрізати смугу картону, яка заввишки буде такою самою, як ваша банка, скрутити її і помістити до банки. Потім треба зробити ґніт із цього ж картону і встромити його в центр. 

@lapatatutsy_toys

рецепт окопнісвічки. як за 5хв створити свічку на 3-4години тепла. для військових чи для себе.

♬ В далині за селом - Володимир Іжицький

Залийте всю конструкцію розігрітим парафіном так, щоб він потрапив на усі шари картону. Запам’ятайте, що таку окопну свічку можна загасити виключно водою, накривши або перекинувши її. В іншому випадку вона здатна горіти впродовж трьох годин, тому чудово підійде для воїнів на передовій.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зробити свічку зі звичайної картоплі вдома.

Раніше ми розповідали про те, як зробити свічку зі звичайного мила в домашніх умовах. 

Також ми повідомляли про те, як створити свічку з маргарину в домашніх умовах.

зима лайфхаки поради ефективні способи окопна свічка

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