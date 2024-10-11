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Как уничтожить плесень на окнах навсегда — самое эффективное средство

11 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как избавиться от плесени на окнах — действенное народное средство и советы
Женщина моет окна и стены от плесени. Фото: alamy.it
Александра Ткачук - Редактор

Ужасная плесень на окнах, которая проявляется в виде черных или зеленых пятен, не только портит чистоту и красоту вашего дома, но и может негативно повлиять на здоровье. Поэтому от этой проблемы следует избавиться как можно скорее.

Как уничтожить плесень на окнах раз и навсегда с помощью эффективного народного метода, рассказываем далее в нашем материале.

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Почему появляется плесень у окон

Обычно с этой проблемой люди сталкиваются именно осенью, когда на улице становится влажно и прохладно и окна закрываются, чтобы сохранить тепло в помещении. Соответственно, в комнатах, где еще нет отопления, также увеличивается уровень влаги.

На окнах сначала образуется конденсат, а такие повседневные дела как сушка белья или приготовление пищи только способствуют этому процессу. Также способствовать появлению грибка может отсутствие вентиляции.

 

Почему появляется плесень у окон
Плесень на окне и подоконнике. Фото: depositphotos.com

Какую угрозу несет плесень на окнах

Если вы думаете, что плесень — это лишь неприятные темные пятна, то это не так. Она способна разрушать структуру стен и потолка, также становится источником противного запаха.

Также плесень, которая по сути является грибком, крайне негативно влияет на здоровье человека. Она может стать причиной частых головных болей, мигрени, снижения концентрации внимания, проблем с дыханием, аллергий.

 

Какая угроза несет плесень на окнах
Плесень на окне и подоконнике. Фото: depositphotos.com

Как предотвратить появление плесени в доме

Лучше не бороться с проблемой, а предупредить ее. Для этого нужно сделать невозможным появление конденсата на окнах. Попробуйте простой способ, для которого вам понадобится поваренная соль и миска.

Насыпьте в миску каменную или любую другую соль грубого помола и поставьте у места, где образуется влага. Соль ее быстро впитает в себя.

Не забывайте время от времени менять ее на новую, потому что она прекращает работу, когда насыщается влагой. Используемую соль не выбрасывайте, ее можно высушить в духовке и снова использовать для поглощения влаги.

 

Какое средство наиболее эффективно от плесени на окнах
Очистка помещения от плесени. Фото: google.com

Какое средство наиболее эффективно от плесени на окнах

Этот метод борьбы с плесенью проверен годами: возьмите белизну, обильно смочите в средстве тряпку, протрите все места, где появилась плесень. Оставьте средство на 10–15 минут, а затем смойте. Такие мероприятия нужно проводить до тех пор, пока проблема полностью не исчезнет.

Также можно приготовить другой эффективный домашний раствор: 1 ст. л. соды, 0,5 ст. л. уксуса, 1 стакан воды. Все хорошо перемешайте, вымойте смесью окна, где есть плесень.

Ранее мы писали, как убрать плесень в цветочном горшке.

Напомним, мы рассказывали, как избавиться от лишайника на дереве.

Также делимся полезным советом, как быстро почистить сковороду от нагара.

проблемы советы дом окна плесень

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