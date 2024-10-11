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Як знищити плісняву на вікнах назавжди — найефективніший засіб

11 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як позбутися плісняви на вікнах — дієвий народний засіб та поради
Жінка миє вікна та стіни від плісняви. Фото: alamy.it
Олександра Ткачук - Редактор

Жахлива пліснява на вікнах, яка проявляється у вигляді чорних або зелених плям, не тільки псує чистоту та красу вашого будинку, але й може негативно впливати на здоров'я. Тому від цієї проблеми слід позбутися якомога швидше. 

Як знищити плісняву на вікнах раз і назавжди за допомогою ефективного народного методу, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

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Чому з'являється пліснява біля вікон

Зазвичай з цією проблемою люди стикаються саме восени, коли на вулиці стає волого та прохолодно й вікна закриваються, щоб зберегти тепло у приміщенні. Відповідно, у кімнатах, де ще немає опалення, також підвищується рівень вологи. 

На вікнах спочатку утворюється конденсат, а такі повсякденні справи як сушіння білизни або приготування їжі тільки сприяють цьому процесу. Також сприяти появі грибка може відсутність вентиляції.

 

Чому з'являється пліснява біля вікон
Цвіль на вікні та підвіконні. Фото: depositphotos.com

Яка загрозу несе пліснява на вікнах 

Якщо ви гадаєте, що цвіль це лише неприємні темні плями, то це не так. Вона здатна руйнувати структуру стін і стелі, а також стає джерелом неприємного запаху. 

Також пліснява, яка по суті є грибком, вкрай негативно впливає на здоров'я людини. Вона може стати причиною частих головних болів, мігрені, зниження концентрації уваги, проблем з диханням, алергій. 

 

Яка загрозу несе пліснява на вікнах
Цвіль на вікні та підвіконні. Фото: depositphotos.com

Як запобігти появі плісняви у будинку

Найкраще не боротися з проблемою, а попередити її. Для цього потрібно унеможливити появу конденсату на вікнах. Спробуйте для цього простий спосіб, для якого вам знадобиться кухонна сіль та миска.  

Насипте у миску кам'яну або будь-яку іншу сіль грубого помелу та поставте біля місця, де утворюється волога. Сіль її швидко вбере у себе. 

Не забувайте час від часу змінювати її на нову, тому що вона припиняє працювати, коли насичується вологою. Використану сіль не викидайте, її ви можна висушити в духовці та знову використовувати для поглинання вологи.

 

Який засіб найефективніший від плісняви на вікнах
Очищення приміщення від цвілі. Фото: google.com

Який засіб найефективніший від плісняви на вікнах

Цей метод боротьби з пліснявою перевірений роками: візьміть білизну, рясно змочіть у засобі ганчірку, протріть усі місця, де з'явилася цвіль. Залиште засіб на 10-15 хвилин, а потім змийте. Такі заходи треба проводити допоки проблема повністю не зникне. 

Також можна приготувати інший ефективний домашній розчин: візьміть 1 ст. л. соди, 0,5 ст. л. оцту, 1 склянку води. Все добре перемішайте, вимийте сумішшю вікна, де є пліснява.

Раніше ми писали, як прибрати цвіль у квітковому горщику.

Нагадаємо, ми розповідали, як позбутися лишайника на дереві.

 Також ділимося корисною порадою, як швидко почистити пательню від нагару.

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