Як позбутися плісняви на вікнах — дієвий народний засіб та поради

Жінка миє вікна та стіни від плісняви. Фото: alamy.it

Жахлива пліснява на вікнах, яка проявляється у вигляді чорних або зелених плям, не тільки псує чистоту та красу вашого будинку, але й може негативно впливати на здоров'я. Тому від цієї проблеми слід позбутися якомога швидше.

Як знищити плісняву на вікнах раз і назавжди за допомогою ефективного народного методу, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Чому з'являється пліснява біля вікон

Зазвичай з цією проблемою люди стикаються саме восени, коли на вулиці стає волого та прохолодно й вікна закриваються, щоб зберегти тепло у приміщенні. Відповідно, у кімнатах, де ще немає опалення, також підвищується рівень вологи.

На вікнах спочатку утворюється конденсат, а такі повсякденні справи як сушіння білизни або приготування їжі тільки сприяють цьому процесу. Також сприяти появі грибка може відсутність вентиляції.

Цвіль на вікні та підвіконні. Фото: depositphotos.com

Яка загрозу несе пліснява на вікнах

Якщо ви гадаєте, що цвіль це лише неприємні темні плями, то це не так. Вона здатна руйнувати структуру стін і стелі, а також стає джерелом неприємного запаху.

Також пліснява, яка по суті є грибком, вкрай негативно впливає на здоров'я людини. Вона може стати причиною частих головних болів, мігрені, зниження концентрації уваги, проблем з диханням, алергій.

Цвіль на вікні та підвіконні. Фото: depositphotos.com

Як запобігти появі плісняви у будинку

Найкраще не боротися з проблемою, а попередити її. Для цього потрібно унеможливити появу конденсату на вікнах. Спробуйте для цього простий спосіб, для якого вам знадобиться кухонна сіль та миска.

Насипте у миску кам'яну або будь-яку іншу сіль грубого помелу та поставте біля місця, де утворюється волога. Сіль її швидко вбере у себе.

Не забувайте час від часу змінювати її на нову, тому що вона припиняє працювати, коли насичується вологою. Використану сіль не викидайте, її ви можна висушити в духовці та знову використовувати для поглинання вологи.

Очищення приміщення від цвілі. Фото: google.com

Який засіб найефективніший від плісняви на вікнах

Цей метод боротьби з пліснявою перевірений роками: візьміть білизну, рясно змочіть у засобі ганчірку, протріть усі місця, де з'явилася цвіль. Залиште засіб на 10-15 хвилин, а потім змийте. Такі заходи треба проводити допоки проблема повністю не зникне.

Також можна приготувати інший ефективний домашній розчин: візьміть 1 ст. л. соди, 0,5 ст. л. оцту, 1 склянку води. Все добре перемішайте, вимийте сумішшю вікна, де є пліснява.

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