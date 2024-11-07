Как правильно хранить сыр в холодильнике — советы

Женщина, которая кладет сыр в холодильник. Фото: Freepik

Сыр — это один из самых популярных среди украинцев продуктов, который способен портиться, если его неправильно хранить. Однако, существует один удивительный, но очень эффективный метод, который может помочь продлить срок годности этого кисломолочного продукта.

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Немногие знают, но для того, чтобы продлить срок годности твердого сыра, нужно положить его в герметическую емкость вместе с сахаром. Это поможет уберечь продукт от плесени, а сам сахар будет впитывать весь избыток влаги.

Поэтому этот способ хранения сыра считается довольно эффективным и популярным среди хозяек.

Хранение сыра на полке холодильника. Фото: 20Minutos

Как хранить сыр в холодильнике

Если вы хотите сохранить вкусовые качества сыр, то прежде, чем положить его в холодильник, следует обратить внимание на влажность и температуру. Дело в том, что этот кисломолочный продукт любит находиться в прохладе, но не в условиях сильного холода, поэтому хранить его нужно при температуре в два-шесть градусов тепла.

Запомните, что свежие сыры, например, моцарелла, должны лежать в нижней части холодильника, а полутвердые и твердые сорта, например, чеддер и пармезан, — сверху. К тому же, этот продукт хорошо поглощает лишние ароматы, поэтому его лучше обертывать фольгой или пищевой пленкой.

Накрытие сыра пищевой пленкой. Фото: Mercado Livre

Очень важно соблюдать оптимальные условия хранения сыра, ведь из-за очень высокой температуры могут распространяться бактерии, а из-за низкой — меняться структура и вкус продукта. Если вы взяли сливочный сыр или продукт с голубой плесенью, им нужен повышенный уровень влажности.

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