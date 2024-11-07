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Как хранить сыр, чтобы он не потерял вкус — при чем здесь сахар

7 ноября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно хранить сыр в холодильнике — советы
Женщина, которая кладет сыр в холодильник. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Сыр — это один из самых популярных среди украинцев продуктов, который способен портиться, если его неправильно хранить. Однако, существует один удивительный, но очень эффективный метод, который может помочь продлить срок годности этого кисломолочного продукта.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Немногие знают, но для того, чтобы продлить срок годности твердого сыра, нужно положить его в герметическую емкость вместе с сахаром. Это поможет уберечь продукт от плесени, а сам сахар будет впитывать весь избыток влаги.

Поэтому этот способ хранения сыра считается довольно эффективным и популярным среди хозяек.

Сыр в холодильнике
Хранение сыра на полке холодильника. Фото: 20Minutos

Как хранить сыр в холодильнике

Если вы хотите сохранить вкусовые качества сыр, то прежде, чем положить его в холодильник, следует обратить внимание на влажность и температуру. Дело в том, что этот кисломолочный продукт любит находиться в прохладе, но не в условиях сильного холода, поэтому хранить его нужно при температуре в два-шесть градусов тепла.

Запомните, что свежие сыры, например, моцарелла, должны лежать в нижней части холодильника, а полутвердые и твердые сорта, например, чеддер и пармезан, — сверху. К тому же, этот продукт хорошо поглощает лишние ароматы, поэтому его лучше обертывать фольгой или пищевой пленкой.

Пищевая пленка на продуктах
Накрытие сыра пищевой пленкой. Фото: Mercado Livre

Очень важно соблюдать оптимальные условия хранения сыра, ведь из-за очень высокой температуры могут распространяться бактерии, а из-за низкой — меняться структура и вкус продукта. Если вы взяли сливочный сыр или продукт с голубой плесенью, им нужен повышенный уровень влажности.

Напомним, мы писали о том, какие сыры считаются самыми полезными для здоровья.

Ранее мы рассказывали о том, как ежедневное употребление сыра влияет на организм человека.

Также мы сообщали о том, как приготовить самый вкусный сыр в домашних условиях.

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