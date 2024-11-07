Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як зберігати сир, щоб він не втратив смак — до чого тут цукор arrow

Як зберігати сир, щоб він не втратив смак — до чого тут цукор

7 листопада 2024 15:20
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно зберігати сир у холодильнику — поради
Жінка, яка кладе сир до холодильнику. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Сир — це один з найпопулярніших серед українців продуктів, який здатний псуватися, якщо його неправильно зберігати. Однак, існує один дивний, але дуже ефективний метод, який може допомогти продовжити термін придатності цього кисломолочного продукту.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Навіщо класти цукор до сиру при зберіганні 

Мало хто знає, але для того, щоб продовжити термін придатності твердого сира, треба покласти його до герметичної ємності разом з цукром. Це допоможе вберегти продукт від плісняви, а сам цукор вбиратиме в себе весь надлишок вологи.

Тому цей спосіб зберігання твердого сиру вважається доволі ефективним і популярним серед господинь.

Сыр в холодильнике
Зберігання сиру на полиці холодильника. Фото: 20Minutos

Як зберігати сир у холодильнику

Якщо ви хочете зберегти смакові якості сиру, то перш, ніж покласти його до холодильнику, слід звернути увагу на вологість і температуру. Річ у тому, що цей кисломолочний продукт любить перебувати в прохолоді, але не в умових сильного холоду, тому треба зберігати його за температури в два-шість градусів тепла.

Запам’ятайте, що свіжі сири, наприклад, моцарела, мають лежати в нижній частині холодильнику, а напівтверді та тверді сорти, наприклад, чеддер і пармезан, — зверху. До того ж, цей продукт добре поглинає зайві аромати, тому його краще обгортати фольгою або харчовою плівкою.

Пищевая пленка на продуктах
Накриття сиру харчовою плівкою. Фото: Mercado Livre

Дуже важливо дотримуватися оптимальних умов зберігання сиру, адже через дуже високу температуру можуть поширюватися бактерії, а через низьку — змінюватися структура і смак продукту. Якщо ви взяли вершковий сир або продукт з блакитною пліснявою, їм потрібен підвищений рівень вологості.

Нагадаємо, ми писали про те, які сири вважаються найкориснішими для здоров’я. 

Раніше ми розповідали про те, як щоденне споживання сиру впливає на організм людини. 

Також ми повідомляли про те, як приготувати найсмачніший твердий сир у домашніх умовах. 

їжа сир продукти поради цукор

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд