Як правильно зберігати сир у холодильнику — поради

Жінка, яка кладе сир до холодильнику. Фото: Freepik

Сир — це один з найпопулярніших серед українців продуктів, який здатний псуватися, якщо його неправильно зберігати. Однак, існує один дивний, але дуже ефективний метод, який може допомогти продовжити термін придатності цього кисломолочного продукту.

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Мало хто знає, але для того, щоб продовжити термін придатності твердого сира, треба покласти його до герметичної ємності разом з цукром. Це допоможе вберегти продукт від плісняви, а сам цукор вбиратиме в себе весь надлишок вологи.

Тому цей спосіб зберігання твердого сиру вважається доволі ефективним і популярним серед господинь.

Зберігання сиру на полиці холодильника. Фото: 20Minutos

Як зберігати сир у холодильнику

Якщо ви хочете зберегти смакові якості сиру, то перш, ніж покласти його до холодильнику, слід звернути увагу на вологість і температуру. Річ у тому, що цей кисломолочний продукт любить перебувати в прохолоді, але не в умових сильного холоду, тому треба зберігати його за температури в два-шість градусів тепла.

Запам’ятайте, що свіжі сири, наприклад, моцарела, мають лежати в нижній частині холодильнику, а напівтверді та тверді сорти, наприклад, чеддер і пармезан, — зверху. До того ж, цей продукт добре поглинає зайві аромати, тому його краще обгортати фольгою або харчовою плівкою.

Накриття сиру харчовою плівкою. Фото: Mercado Livre

Дуже важливо дотримуватися оптимальних умов зберігання сиру, адже через дуже високу температуру можуть поширюватися бактерії, а через низьку — змінюватися структура і смак продукту. Якщо ви взяли вершковий сир або продукт з блакитною пліснявою, їм потрібен підвищений рівень вологості.

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