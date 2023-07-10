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ТОП-5 найкорисніших сирів

10 липня 2023 22:13
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Найкорисніші сири
Різні види сирів. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Різні молочні продукти відрізняються своєю користю. Наприклад, дієтологи розповіли про п'ять видів сирів, які вважаються найкориснішими. 

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я доктора Толстікової.

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"Ці п'ять сирів найчастіше лідирують у топах дієтологів та наукових статтях, як найкорисніші", — повідомили дієтологи. 

Найкорисніші сири:

  • моцарелла;
  • рикотта;
  • козчий сир; 
  • фета;
  • чеддер.

Моцарелла 

Сир містить відносно мало жиру та калорій, що робить його більш здоровим варіантом порівняно з іншими сортами.

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Сир моцарелла. Фото: Freepik

Рикотта 

Виробляється із сироватки, тому багата на сироватковий протеїн — джерело білка, що засвоюється дуже швидко.

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Сир рикотта. Фото: Freepik

Козячий сир 

Багатий на вітамін А, який, зокрема, позитивно впливає на зір.

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Козячий сир. Фото: Freepik

Фета 

Сто грамів цього продукту містять половину від рекомендованої для дорослих норму фосфору.

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Сир фета. Фото: Freepik

Чеддер 

Сир багатий на вітамін К, необхідний організму для нормального згортання крові. Крім того, він сприяє зміцненню кісток.

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Сир чеддер. Фото: Freepik

Раніше ми писали про факти стосовно молочних продуктів, які шокують. Огляд нових досліджень. 

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