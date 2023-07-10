Різні види сирів. Фото: Freepik

Різні молочні продукти відрізняються своєю користю. Наприклад, дієтологи розповіли про п'ять видів сирів, які вважаються найкориснішими.

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я доктора Толстікової.

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"Ці п'ять сирів найчастіше лідирують у топах дієтологів та наукових статтях, як найкорисніші", — повідомили дієтологи.

Найкорисніші сири:

моцарелла;

рикотта;

козчий сир;

фета;

чеддер.

Моцарелла

Сир містить відносно мало жиру та калорій, що робить його більш здоровим варіантом порівняно з іншими сортами.

Сир моцарелла. Фото: Freepik

Рикотта

Виробляється із сироватки, тому багата на сироватковий протеїн — джерело білка, що засвоюється дуже швидко.

Сир рикотта. Фото: Freepik

Козячий сир

Багатий на вітамін А, який, зокрема, позитивно впливає на зір.

Козячий сир. Фото: Freepik

Фета

Сто грамів цього продукту містять половину від рекомендованої для дорослих норму фосфору.

Сир фета. Фото: Freepik

Чеддер

Сир багатий на вітамін К, необхідний організму для нормального згортання крові. Крім того, він сприяє зміцненню кісток.

Сир чеддер. Фото: Freepik

Раніше ми писали про факти стосовно молочних продуктів, які шокують. Огляд нових досліджень.