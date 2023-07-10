ТОП-5 найкорисніших сирів
Різні молочні продукти відрізняються своєю користю. Наприклад, дієтологи розповіли про п'ять видів сирів, які вважаються найкориснішими.
Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я доктора Толстікової.
"Ці п'ять сирів найчастіше лідирують у топах дієтологів та наукових статтях, як найкорисніші", — повідомили дієтологи.
Найкорисніші сири:
- моцарелла;
- рикотта;
- козчий сир;
- фета;
- чеддер.
Моцарелла
Сир містить відносно мало жиру та калорій, що робить його більш здоровим варіантом порівняно з іншими сортами.
Рикотта
Виробляється із сироватки, тому багата на сироватковий протеїн — джерело білка, що засвоюється дуже швидко.
Козячий сир
Багатий на вітамін А, який, зокрема, позитивно впливає на зір.
Фета
Сто грамів цього продукту містять половину від рекомендованої для дорослих норму фосфору.
Чеддер
Сир багатий на вітамін К, необхідний організму для нормального згортання крові. Крім того, він сприяє зміцненню кісток.
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