ТОП-5 самых полезных сыров
Различные молочные продукты отличаются своей пользой. К примеру, диетологи рассказали о пяти видах сыров, которые считаются самыми полезными.
Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.
"Эти пять сыров чаще всего лидируют в топах диетологов и научных статьях, как самые полезные", — сообщили диетологи.
Самые полезные сыры:
- моцарелла;
- рикотта;
- козий сыр;
- фета;
- чеддер.
Моцарелла
Сыр содержит относительно мало жира и калорий, что делает его более здравым вариантом по сравнению с другими сортами.
Рикотта
Производится из сыворотки, поэтому богата сывороточным протеином — источником белка, который усваивается очень быстро.
Козий сыр
Богат витамином А, который, в частности, положительно влияет на зрение.
Фета
Сто граммов этого продукта содержат половину рекомендованной для взрослых норм фосфора.
Чеддер
Сыр богат витамином К, необходим организму для нормального свертывания крови. Кроме того, он способствует укреплению костей.
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