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ТОП-5 самых полезных сыров

10 июля 2023 22:13
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Самые полезные сыры
Разные виды сыров. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Различные молочные продукты отличаются своей пользой. К примеру, диетологи рассказали о пяти видах сыров, которые считаются самыми полезными.

Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.

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"Эти пять сыров чаще всего лидируют в топах диетологов и научных статьях, как самые полезные", — сообщили диетологи.

Самые полезные сыры:

  • моцарелла;
  • рикотта;
  • козий сыр;
  • фета;
  • чеддер.

Моцарелла

Сыр содержит относительно мало жира и калорий, что делает его более здравым вариантом по сравнению с другими сортами.

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Сыр моцарелла. Фото: Freepik

Рикотта

Производится из сыворотки, поэтому богата сывороточным протеином — источником белка, который усваивается очень быстро.

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Сыр рикотта. Фото: Freepik

Козий сыр

Богат витамином А, который, в частности, положительно влияет на зрение.

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Козий сыр. Фото: Freepik

Фета

Сто граммов этого продукта содержат половину рекомендованной для взрослых норм фосфора.

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Сыр фета. Фото: Freepik

Чеддер

Сыр богат витамином К, необходим организму для нормального свертывания крови. Кроме того, он способствует укреплению костей.

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Сыр чеддер. Фото: Freepik

Ранее мы писали о фактах в отношении шокирующих молочных продуктов. Обзор новых исследований.

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