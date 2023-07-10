Разные виды сыров. Фото: Freepik

Различные молочные продукты отличаются своей пользой. К примеру, диетологи рассказали о пяти видах сыров, которые считаются самыми полезными.

Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.

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"Эти пять сыров чаще всего лидируют в топах диетологов и научных статьях, как самые полезные", — сообщили диетологи.

Самые полезные сыры:

моцарелла;

рикотта;

козий сыр;

фета;

чеддер.

Моцарелла

Сыр содержит относительно мало жира и калорий, что делает его более здравым вариантом по сравнению с другими сортами.

Сыр моцарелла. Фото: Freepik

Рикотта

Производится из сыворотки, поэтому богата сывороточным протеином — источником белка, который усваивается очень быстро.

Сыр рикотта. Фото: Freepik

Козий сыр

Богат витамином А, который, в частности, положительно влияет на зрение.

Козий сыр. Фото: Freepik

Фета

Сто граммов этого продукта содержат половину рекомендованной для взрослых норм фосфора.

Сыр фета. Фото: Freepik

Чеддер

Сыр богат витамином К, необходим организму для нормального свертывания крови. Кроме того, он способствует укреплению костей.

Сыр чеддер. Фото: Freepik

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