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Как быстро спасти одежду от жвачки — простые и действенные методы

10 октября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Что делать, если жвачка прилипла к одежде — быстрые способы очищения
Жвачка прилипла к одежде. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Когда жвачка прилипла к одежде, это может оказаться настоящей проблемой. Может показаться, что с любимой вещью нужно прощаться, ведь вывести жвачку полностью не получится. Однако не стоит паниковать — есть несколько простых и быстрых способов очистить ткань.

Новини.LIVE делится, как эффективно очистить одежду от жвачки с помощью подручных средств.

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Эти способы эффективны и безопасны для большинства типов тканей, так что вы сможете вернуть одежду в чистое состояние без лишних усилий.

1. Холод

Один из самых эффективных способов избавиться от жвачки и ее следов — заморозить одежду или использовать лед. Если это что-то маленькое и компактное, например, футболка, положите ее в пакет и в морозилку на 2-3 часа. Когда резинка затвердеет, ее можно легко подцепить ложкой или соскоблить тупым ножом, а остатки снять с помощью ногтей или зубной щетки.

Если одежда слишком большая, просто положите на место со жвачкой несколько кубиков льда, обернутых в полиэтиленовый пакет. Это сделает жвачку такой же жесткой, как после заморозки.

 

Как очистить одежду от жвачки — четыре эффективных способа
Очистка одежды от жвачки. Фото: freepik.com

2. Высокая температура

Помочь может не только холод, но и тепло. Для того чтобы очистить одежду от жвачки, можно воспользоваться простым методом с применением теплого утюга и бумажного полотенца. Положите полотенце на жвачку, нагрейте утюг на минимальную температуру и аккуратно проведите по полотенцу. Тепло размягчит жвачку, и она прилипнет к бумаге, оставляя ткань чистой. Важно использовать низкую температуру утюга, чтобы не повредить материал одежды. Этот способ является эффективным и безопасным для большинства типов тканей.

3. Уксус

Эффективно очистить ткань от жвачки можно нагрев небольшое количество уксуса. Окуните губку в горячий уксус и аккуратно промокните место, где находится жвачка, без сильного трения. Уксус поможет растворить жвачку, и вы сможете легко удалить ее из ткани.

Однако следует помнить, что уксус имеет специфический запах, поэтому после обработки необходимо постирать одежду, добавив кондиционер к стиральному средству, чтобы устранить запах.

 

Как можно быстро и просто очистить одежду от жвачки, чтобы не осталось следов
Девушка смотрит на чистую одежду. Фото: pexels.com

4. Спирт

Спасти одежду от жвачки тоже поможет спирт. Намочите ватный диск спиртом или жидкостью для снятия лака (без ацетона) и осторожно протрите загрязненное место. Этот метод помогает быстро избавиться от жвачки, растворяя ее структуру и оставляя ткань чистой. Спирт улетучивается без остатка, поэтому не оставляет пятен или запаха.

Следуя этим советам, вы легко вернете свои вещи в идеальное состояние и избежите следов от липкой массы.

Ранее мы рассказывали, как легко избавиться от грязи от грецкого ореха.

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одежда лайфхаки советы жвачка загрязнение

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