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Як швидко врятувати одяг від жуйки — прості та дієві методи

10 жовтня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Що робити, якщо жуйка прилипла до одягу — швидкі способи очищення
Жуйка прилипла до одягу. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Коли жуйка прилипла до одягу, це може стати справжньою проблемою. Може здатися, що з улюбленою річчю треба прощатися, адже вивести жуйку повністю не вийде. Проте, не варто панікувати — є кілька простих і швидких способів  очистити тканину. 

Новини.LIVE ділиться, як ефективно очистити одяг від жуйки за допомогою підручних засобів. 

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Ці способи ефективні та безпечні для більшості типів тканин, тож ви зможете повернути одяг до чистого стану без зайвих зусиль.

1. Холод 

Один з найефективніших способів позбутися жуйки та її слідів — заморозити одяг або використати лід. Якщо це щось маленьке та компактне, наприклад, футболка, покладіть її у пакет та до морозилки на 2-3 години. Коли гумка затвердіє, її можна легко підчепити ложкою або зішкребти тупим ножем, а рештки зняти за допомогою нігтів або зубної щітки.

Якщо одяг занадто великий, просто покладіть на місце з гумкою кілька кубиків льоду, обгорнутих в поліетиленовий пакет. Це зробить гумку такою ж твердою, як після замороження.

 

Як очистити одяг від жуйки — чотири ефективні способи
Очищення одягу від жуйки. Фото: freepik.com

2. Висока температура

Допомогти може не тільки холод, а й тепло. Для того, щоб очистити одяг від жуйки, можна скористатися простим методом із застосуванням теплої праски та паперового рушника. Покладіть рушник на жуйку, нагрійте праску на мінімальну температуру й акуратно проведіть по рушнику. Тепло розм'якшить жуйку, і вона прилипне до паперу, залишаючи тканину чистою. Важливо використовувати низьку температуру праски, щоб не пошкодити матеріал одягу. Цей спосіб є ефективним і безпечним для більшості типів тканин.

3. Оцет 

Ефективно очистити тканину від жуйки, можна нагрівши невелику кількість оцту. Замочіть у гарячий оцет губку й акуратно промокніть місце, де знаходиться жуйка, без сильного тертя. Оцет допоможе розчинити жуйку, і ви зможете легко її видалити з тканини.

Проте, слід пам'ятати, що оцет має специфічний запах, тому після обробки необхідно випрати одяг, додавши кондиціонер до прального засобу, щоб усунути запах.

 

Як можна швидко та просто очистити одяг від жуйки, щоб не залишилося слідів
Дівчина дивиться на чистий одяг. Фото: pexels.com

4. Спирт 

Врятувати одяг від жуйки також допоможе спирт. Намочіть ватний диск спиртом або рідиною для зняття лаку (без ацетону) та обережно протріть забруднене місце. Цей метод допомагає швидко позбутися жуйки, розчиняючи її структуру і залишаючи тканину чистою. Спирт випаровується без залишку, тому не залишає плям чи запаху. 

Тож, дотримуючись цих порад, ви легко повернете свої речі в ідеальний стан і уникнете слідів від липкої маси.

Раніше ми розповідали, як легко позбутися бруду від волоського горіха.

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