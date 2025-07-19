Как хранить персики дома, чтобы они надольше оставались свежими — лайфхаки и полезные советы

Как правильно хранить персики дома — полезные советы
С наступлением лета многие украинцы начинают собирать урожай разных фруктов в саду, в частности, персики. Если вы хотите наслаждаться этими вкусностями в течение длительного времени, узнайте, как их правильно хранить после срывания с плодового дерева.
Об этом рассказывает Real Simple.
Прежде, чем хранить персики дома, сначала определите, спелые ли они. Например, неспелые фрукты твердые и почти не пахнут, а вот персики, которые уже созрели, мягкие, имеют яркий аромат и небольшую "упругость" при нажатии. Именно от этого зависит, как и где лучше хранить персики.
Как правильно хранить персики после сбора урожая
Как хранить неспелые персики
Такие персики нужно хранить в условиях комнатной температуры и желательно это делать одним слоем на тарелке или в лотке. Держать эти плоды стоит подальше от прямых солнечных лучей и не в одном контейнере, поскольку другие персики могут навредить и быстро испортить их.
Не мойте эти персики до тех пор, пока вы не будете их есть, поскольку в состав кожуры входит природный воск, который защищает их от порчи. Подождите два-четыре дня, пока такие персики в теплых условиях не созреют. Только после этого их можно смело есть.
Как хранить спелые персики
Если вы хотите дольше сохранить спелые персики, положите их в холодильник, поскольку низкая температура замедляет ферментацию и сохраняет плоды несколько дней. Но не храните такие персики слишком долго, поскольку в холоде они остаются свежими от трех до пяти дней.
Но прежде, чем есть спелые персики спустя несколько дней, обязательно мойте их, чтобы не отравиться.
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