Як зберігати персики вдома, щоб вони надовше залишалися свіжими — лайфхаки і корисні поради

Людина, яка миє персики під краном. Фото: Freepik

З настанням літа багато українців починають збирати врожай різних фруктів у саду, зокрема, персики. Якщо ви хочете насолоджуватися цією смакотою впродовж тривалого часу, дізнайтеся, як їх правильно зберігати після зривання з плодового дерева.

Про це розповідає Real Simple.

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Перш, ніж зберігати персики вдома, спочатку визначте, чи стиглі вони. Наприклад, нестиглі фрукти тверді та майже не пахнуть, а ось персики, які вже достигли, м’які, мають яскравий аромат і невелику "пружність" при натисканні. Саме від цього залежить, як і де краще зберігати персики.

Врожай персиків у ящику. Фото: Medium

Як правильно зберігати персики після збору врожаю

Як зберігати нестиглі персики

Такі персики потрібно зберігати в умовах кімнатної температури і бажано це робити одним шаром на тарілці або в лотку. Тримати ці плоди варто якнайдалі від прямих сонячних променів і не в одному контейнері, оскільки інші персики можуть нашкодити і швидко зіпсувати їх.

Не мийте ці персики доти, доки ви не будете їх їсти, оскільки до складу шкірки входить природний віск, який захищає їх від псування. Почекайте два-чотири дні, доки такі персики в теплих умовах не достигнуть. Тільки після цього їх можна сміливо їсти.

Як зберігати стиглі персики

Якщо ви хочете надовше зберегти стиглі персики, покладіть їх до холодильника, оскільки низька температура уповільнює ферментацію і зберігає плоди кілька днів. Але не зберігайте такі персики занадто довго, оскільки в холоді вони залишаються свіжими від трьох до п’яти днів.

Але перш, ніж їсти стиглі персики кілька днів потому, обов’язково мийте їх, щоб не отруїтися.

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