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Как правильно сажать помидоры под зиму — полезные советы, которые точно помогут

4 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сажать помидоры осенью, чтобы они пережили зиму — советы дачникам
Человек, который сажает помидоры на огороде. Фото: Epic Gardening
Кристина Кучугурная - Редактор

Обычно некоторые дачники выращивают рассаду помидоров весной, но можно посадить эти овощи прямо на огороде осенью. Узнайте, как правильно сажать томаты в открытый грунт в осенний сезон, чтобы они выдержали зимние морозы.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Посадка помидоров на огороде

Как подготовиться к посадке томатов

Высаживать эти овощи в преддверии зимы можно семенами или целыми плодами в открытом грунте или в теплице. Все это зависит от того, в каких климатических условиях вы живете. Если зимой у вас тепло, можно сажать помидоры сразу на огороде.

Помидоры
Спелые помидоры на кусте. Фото: Pinterest

Сначала найдите место на огороде, где много света, а весной не застаивается вода. Обязательно отдайте предпочтение участкам, где до этого росли определенные виды растений. Речь идет о таких огородных культурах, как:

  • Капуста
  • Чеснок
  • Лук
  • Тыквенные культуры
  • Бобовые культуры

После этого подпитайте почву такими удобрениями с расчетом на один квадратный метр:

  • Перегной — одно ведро
  • Пепел — один стакан

Как посадить томаты семенами

Прежде всего, сделайте лунку глубиной два-три сантиметра и густо положите туда семена помидоров, ведь зимой некоторые могут погибнуть. Затем посыпьте лунки землей и ни в коем случае не поливайте, ведь никакие семена после посева нельзя поливать.

Семена помидоров
Посев семян помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Как посадить томаты плодами

В таком случае сделайте лунки на огороде глубиной 15-20 сантиметров на расстоянии 15 сантиметров. Затем просто закопайте плоды помидоров в землю и ждите урожая. Этот метод, хоть и довольно ленивый, но тоже не менее эффективен, чем посадка помидоров семенами.

Помидоры
Плоды помидоров в руках. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как замораживать томаты на зиму, чтобы они не потеряли свой вкус.

Раньше мы рассказывали о том, что можно посадить после помидоров на огороде.

Также мы сообщали о том, зачем нужно оставлять корни помидоров под землей на зиму.

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