Как отмыть кухню от жирных пятен с помощью водки — советы

Молодая хозяйка, которая моет кухонные шкафы. Фото: Freepik

Каждая настоящая хозяйка знает, что во время приготовления очень трудно держать кухню в чистом виде, однако, есть один действенный лайфхак, который вернет вам красоту в этой части дома. Узнайте, как можно избавиться от пятен жира с помощью двух простых подручных вещей.

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Всегда чистая кухня, к сожалению, бывает только у тех, кто не имеет никакого отношения к ней, то есть почти или вообще не готовит. А если вы любите это дело и почти не выходите оттуда, стараясь сделать так, чтобы семья насладилась чем-нибудь вкусненьким, у вас постоянно на фартуке и шкафах остаются пятна жира.

Но если вы воспользуетесь одним популярным алкогольным напитком и средством для тушения соды, вам удастся быстро отмыть кухню. Узнайте, чем именно можно быстро и эффективно убрать пятна жира на кухонных вещах и шкафах.

Женщина, которая моет кухонный шкаф. Фото: House Digest

Действенные средства против жирных пятен на кухне

Чтобы убрать нежелательные пятна на кухне и на вашем фартуке, в котором вы готовите есть, смешайте обычную водку с уксусом. Чтобы приготовить эффективную смесь против жирных пятен, вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Водка — один стакан

Столовый уксус — один стакан

Эфирное масло (на выбор) — 0,5 чайной ложки

Емкость с пульверизатором

Готовую смесь вылейте в емкость с пульверизатором, тщательно размешайте и распылите на пятна жира. Оставьте в таком состоянии на 20 минут, после чего просто протрите сухой тряпкой так, чтобы на месте не осталось жидкости.

Хозяйка, моющая кухню. Фото: Freepik

Это поможет вам избавиться от грязных пятен на своей кухонной одежде и шкафах, чтобы на них не оставалось никаких следов.

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