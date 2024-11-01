Як відмити кухню від жирних плям за допомогою горілки — поради

Молода господиня, яка миє кухонні шафи. Фото: Freepik

Кожна справжня господиня знає, що під час приготування дуже важко тримати кухню в чистому вигляді, однак є один дієвий лайфхак, який поверне вам красу в цій частині будинку. Дізнайтеся, як можна позбутися плям жиру за допомогою двох простих підручних речей.

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Завжди чиста кухня, на жаль, буває лише у тих, хто не має жодного відношення до неї, тобто майже або взагалі не готує. А якщо ви любите цю справу і майже не виходите звідти, намагаючись зробити так, щоб сім’я насолодилася чимось смачненьким, у вас постійно на фартусі та шафах залишаються плями жиру.

Але якщо ви скористаєтеся одним популярним алкогольним напоєм і засобом для гасіння соди, вам вдасться швидко відмити кухню. Дізнайтеся, чим саме можна швидко та ефективно прибрати плями жиру на кухонних речах і шафах.

Жінка, яка миє кухонну шафу. Фото: House Digest​​​​​​

Дієві засоби проти жирних плям на кухні

Щоб прибрати небажані плями на кухні та на вашому фартусі, в якому ви готуєте їсти, змішайте звичайну горілку з оцтом. Щоб приготувати ефективну суміш проти жирних плям, вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Горілка — одна склянка

Столовий оцет — одна склянка

Ефірна олія (на вибір) — 0,5 чайної ложки

Ємність з пульверизатором

Готову суміш вилийте в ємність з пульверизатором, ретельно розмішайте і розпорошіть на плями жиру. Залиште в такому стані на 20 хвилин, після чого просто витріть сухою ганчіркою так, щоб на місці не залишилося рідини.

Господиня, яка миє кухню. Фото: Freepik

Це допоможе вам позбутися брудних плям на своєму кухонному одязі та шафах, щоб на них не залишалося жодних слідів.

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