Как быстро отстирать белые носки — всегда работающий лайфхак

Грязные белые носки в руках. Фото: depositphotos.com

Белые носки всегда выглядят стильно, но, к сожалению, быстро теряют свой вид и свежесть из-за загрязнения. А грязь, которая въедается, усложняет их стирку, ведь обычные способы не всегда дают желаемый результат. К счастью, есть проверенные методы, которые помогут вернуть белым носкам чистоту и безупречность без лишних усилий.

Предлагаем вам необычный лайфхак, что поможет отстирать белые носки, а также несколько подручных средств и техник, которые также могут пригодиться.

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Белые носки имеют один существенный недостаток — они легко пачкаются и теряют привлекательный вид. Уже после нескольких часов ношения их нужно стирать, а когда грязь въелась, очистить носки становится настоящим вызовом.

Если не хочется тратить время на замачивание, ручную стирку или использование агрессивных отбеливателей, предлагаем вам необычный способ отбеливания в микроволновке:

Натрите носки хозяйственным мылом; Сложите их в пакет, который можно класть в микроволновку; Поместите одежду в микроволновку и включите на максимальную мощность на 2 минуты; После этого тщательно прополощите носки в чистой воде; Если остались пятна, постирайте их с отбеливателем.

Чистые белые носки. Фото: google.com

Как отстирать белые носки от черной подошвы в стиральной машине

Перед стиркой белых носков в стиральной машине обязательно замочите их в воде с отбеливателем примерно на 30-40 минут. После места, где грязи больше всего, стоит немного замылить и потереть. Далее положите их в стиральную машину, предварительно вывернув. Добавьте стиральный порошок и отбеливатель, выберите нужный режим.

Если результат вас не удовлетворил, повторите процедуру замачивания и стирки. Впрочем, помните, что частое использование агрессивных средств может привести к потере яркости носков.

Стирка грязных белых носков. Фото: shutterstock.com

Какие натуральные средства подойдут для отбеливания белых носков

Для тех, кто не хочет использовать агрессивные отбеливатели, есть естественные и безопасные альтернативы:

Сода. Растворите 2 ст. л. соды в одном литре воды. Замочите носки на ночь, а затем постирайте их привычным способом. Для лучшего результата можно добавить к соде перекись водорода (1:1). Нашатырный спирт. Растворите 1 ст. л. нашатыря в 5 л воды. Замочите носки до 6 часов, затерев перед этим самые грязные участки. Уксус. Растворите 1 ч. л. уксуса в 1 л воды. Замочите носки в час, затем прополощите и постирайте. Некоторые хозяйки вместо уксуса используют лимонный сок.

Чистые белые носки. Фото: shutterstock.com

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