Як швидко відіпрати білі шкарпетки — лайфхак, що завжди працює

Як повернути білим шкарпеткам чистоту і свіжість — дієвий лайфхак
Білі шкарпетки завжди виглядають стильно, але, на жаль, швидко втрачають свій вигляд та свіжість через забруднення. А бруд, що в'їдається, ускладнює їхнє прання, адже звичайні способи не завжди дають бажаний результат. На щастя є перевірені методи, які допоможуть повернути білим шкарпеткам чистоту та бездоганність без зайвих зусиль.
Пропонуємо вам незвичайний лайфхак, який допоможе відіпрати білі шкарпетки, а також кілька підручних засобів і технік, які також можуть стати в пригоді.
Як швидко відіпрати білі шкарпетки — ефективні методи та лайфхаки
Білі шкарпетки мають один суттєвий недолік — вони легко брудняться і втрачають привабливий вигляд. Вже після кількох годин носіння їх потрібно прати, а коли бруд в'ївся, очистити шкарпетки стає справжнім викликом.
Якщо не хочеться витрачати час на замочування, ручне прання чи використання агресивних відбілювачів, пропонуємо вам незвичайний спосіб відбілювання в мікрохвильовці:
- Натріть шкарпетки господарським милом;
- Складіть їх у пакет, який можна класти до мікрохвильовки;
- Помістіть одяг до мікрохвильовки та ввімкніть на максимальну потужність на 2 хвилини;
- Після цього ретельно прополощіть шкарпетки у чистій воді;
- Якщо залишились плями, виперіть їх із відбілювачем.
Як відіпрати білі шкарпетки від чорної підошви в пральній машині
Перед тим, як прати білі шкарпетки у пральній машині, обов'язково замочіть їх у воді з відбілювачем приблизно на 30-40 хвилин. Після місця, де бруду найбільше, варто трохи замилити та потерти. Далі покладіть їх у пральну машину, попередньо вивернувши. Додайте пральний порошок та відбілювач, виберіть необхідний режим.
Якщо результат вас не задовольнив, повторіть процедуру замочування й прання. Втім, пам'ятайте, що часте використання агресивних засобів може призвести до втрати яскравості шкарпеток.
Які натуральні засоби підійдуть для відбілювання білих шкарпеток
Для тих, хто не хоче використовувати агресивні відбілювачі, є природні та безпечні альтернативи:
- Сода. Розчиніть 2 столові ложки соди в одному літрі води. Замочіть шкарпетки на ніч, а потім виперіть їх у звичний спосіб. Для кращого результату можна додати до соди перекис водню (1:1).
- Нашатирний спирт. Розчиніть 1 ст. л. нашатирю в 5 л води. Замочіть шкарпетки до 6 годин, обробивши перед цим найбрудніші ділянки.
- Оцет. Розчиніть 1 ч. л. оцту в 1 л води. Замочіть шкарпетки на годину, потім прополощіть і виперіть. Деякі господині замість оцту використовують лимонний сік.
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