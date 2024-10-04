Как и чем подкармливать голубику осенью — советы для хорошего урожая

Как и чем лучше подкормить голубику осенью, чтобы защитить ее зимой
Дачники с опытом знают, что голубика обычно растет в кислой почве в хвойных болотистых лесах, но если вы хотите выращивать ее у себя на участке, вам нужно создать соответствующие условия. Узнайте, какими удобрениями и как правильно "кормить" голубику.
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Чтобы голубика дала хороший и обильный урожай, ей необходим торф с хвойными опилками или веточками, а также постоянная подкормка. Опытные дачники объяснили, какие удобрения лучше выбирать для подкормки этой ягоды и как правильно проводить эту важную процедуру с ягодными кустарниками.
Как правильно "кормить" голубику
Если вы посадили эту ягоду в соответствии со всеми правилами, то ее не нужно подкармливать в первый год после посадки. Однако, на второй год одному кусту голубики нужна одна столовая ложка удобрения, а вот каждый последующий год количество удобрения необходимо увеличивать в два раза.
Причем проводить эту процедуру с ягодными кустарниками необходимо дважды в год. Сначала нужно это сделать в начале периода вегетаций, а именно — в апреле, а затем подкармливать голубику нужно уже в конце этого периода, то есть, в августе или сентябре.
Чем лучше подкармливать голубику
Следует запомнить, что голубике весной нужны питательные элементы, которые помогут ее кустам нарастить зеленую массу, а ее плодам — завязаться. Речь идет о таких полезных компонентах, как:
- Фосфор
- Калий
- Азот
Итак, опытные дачники рекомендуют "кормить" кусты этой ягоды такими удобрениями, как:
- Сульфат аммония — 40-50 грамм на один взрослый куст
- Сера
- Селитра
- Мочевина
- Нитроаммофоска
- Специальное удобрение для голубики
А вот осенью кусты голубики необходимо подготовить к зимнему сезону так, чтобы их ветки не замерзли и успели созреть. В такой период голубику нужно подпитывать монофосфатом калия.
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