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Как и чем лучше подкормить голубику осенью, чтобы защитить ее зимой

4 октября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как и чем подкармливать голубику осенью — советы для хорошего урожая
Человек, собирающий урожай голубики. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники с опытом знают, что голубика обычно растет в кислой почве в хвойных болотистых лесах, но если вы хотите выращивать ее у себя на участке, вам нужно создать соответствующие условия. Узнайте, какими удобрениями и как правильно "кормить" голубику.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы голубика дала хороший и обильный урожай, ей необходим торф с хвойными опилками или веточками, а также постоянная подкормка. Опытные дачники объяснили, какие удобрения лучше выбирать для подкормки этой ягоды и как правильно проводить эту важную процедуру с ягодными кустарниками.

Голубика
Урожай спелой голубики на кусте. Фото: Perfect Plants

Как правильно "кормить" голубику

Если вы посадили эту ягоду в соответствии со всеми правилами, то ее не нужно подкармливать в первый год после посадки. Однако, на второй год одному кусту голубики нужна одна столовая ложка удобрения, а вот каждый последующий год количество удобрения необходимо увеличивать в два раза.

Причем проводить эту процедуру с ягодными кустарниками необходимо дважды в год. Сначала нужно это сделать в начале периода вегетаций, а именно — в апреле, а затем подкармливать голубику нужно уже в конце этого периода, то есть, в августе или сентябре.

Удобрение
Удобрение для подкормки растений. Фото: Gardening Know How

Чем лучше подкармливать голубику

Следует запомнить, что голубике весной нужны питательные элементы, которые помогут ее кустам нарастить зеленую массу, а ее плодам — завязаться. Речь идет о таких полезных компонентах, как:

  • Фосфор
  • Калий
  • Азот

Итак, опытные дачники рекомендуют "кормить" кусты этой ягоды такими удобрениями, как:

  • Сульфат аммония — 40-50 грамм на один взрослый куст
  • Сера
  • Селитра
  • Мочевина
  • Нитроаммофоска
  • Специальное удобрение для голубики

А вот осенью кусты голубики необходимо подготовить к зимнему сезону так, чтобы их ветки не замерзли и успели созреть. В такой период голубику нужно подпитывать монофосфатом калия.

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать с клубникой осенью.

Раньше мы рассказывали о том, чем необходимо опрыскивать кусты смородины осенью.

Также мы сообщали о том, зачем, когда и как нужно обрезать ежевику осенью.

осень ягоды советы огород голубика

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