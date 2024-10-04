Как и чем подкармливать голубику осенью — советы для хорошего урожая

Человек, собирающий урожай голубики. Фото: Pinterest

Дачники с опытом знают, что голубика обычно растет в кислой почве в хвойных болотистых лесах, но если вы хотите выращивать ее у себя на участке, вам нужно создать соответствующие условия. Узнайте, какими удобрениями и как правильно "кормить" голубику.

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Чтобы голубика дала хороший и обильный урожай, ей необходим торф с хвойными опилками или веточками, а также постоянная подкормка. Опытные дачники объяснили, какие удобрения лучше выбирать для подкормки этой ягоды и как правильно проводить эту важную процедуру с ягодными кустарниками.

Урожай спелой голубики на кусте. Фото: Perfect Plants

Как правильно "кормить" голубику

Если вы посадили эту ягоду в соответствии со всеми правилами, то ее не нужно подкармливать в первый год после посадки. Однако, на второй год одному кусту голубики нужна одна столовая ложка удобрения, а вот каждый последующий год количество удобрения необходимо увеличивать в два раза.

Причем проводить эту процедуру с ягодными кустарниками необходимо дважды в год. Сначала нужно это сделать в начале периода вегетаций, а именно — в апреле, а затем подкармливать голубику нужно уже в конце этого периода, то есть, в августе или сентябре.

Удобрение для подкормки растений. Фото: Gardening Know How

Чем лучше подкармливать голубику

Следует запомнить, что голубике весной нужны питательные элементы, которые помогут ее кустам нарастить зеленую массу, а ее плодам — завязаться. Речь идет о таких полезных компонентах, как:

Фосфор

Калий

Азот

Итак, опытные дачники рекомендуют "кормить" кусты этой ягоды такими удобрениями, как:

Сульфат аммония — 40-50 грамм на один взрослый куст

Сера

Селитра

Мочевина

Нитроаммофоска

Специальное удобрение для голубики

А вот осенью кусты голубики необходимо подготовить к зимнему сезону так, чтобы их ветки не замерзли и успели созреть. В такой период голубику нужно подпитывать монофосфатом калия.

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