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Чудо-средство из меда — чем подкормить рассаду для лучшего роста

30 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить рассаду, чтобы вырастить крепкие растения — рецепт для дачников
Человек, поливающий рассаду приготовленным раствором. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники с опытом знают, что уже через несколько недель можно начинать выращивать рассаду, чтобы потом собирать большие урожаи. Узнайте, чем следует подкормить рассаду и как это правильно делать, чтобы создать настоящий "рай" для огородных растений.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как приготовить действенное средство для подкормки рассады

Чтобы приготовить эффективное средство для подкормки рассады, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Теплая вода — один стакан
  • Древесная зола — одна чайная ложка
  • Мед — одна чайная ложка

Заполните полностью или почти полностью стакан теплой водой, затем добавьте туда золу и тщательно перемешайте. В готовый раствор добавьте мед и снова хорошо перемешайте. Теперь ваш раствор для подкормки рассады готов!

Раствор
Приготовление раствора из воды и меда. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно подкармливать рассаду

После того, как вы приготовите раствор, сначала обработайте в нем семена, которые вы собираетесь сеять на рассаду. Для этого поместите материал для посева в специальный мешочек и окуните его в ваш раствор, но не перемешивайте. Просто убедитесь, что материал полностью покрыт раствором.

Оставьте семена в вашем растворе где-то на пять часов, чтобы посевной материал, так сказать, "пробудился". Как только вы проведете эту процедуру, тщательно просушите семена. Только после этого можете смело начинать сеять растения на рассаду.

Рассада
Подкормка рассады раствором из меда. Фото: скриншот с YouTube

Чем полезна такая подкормка

Подкормка из древесной золы и меда укрепляет рассаду и делает ее здоровее. Просто добавьте это сочетание в рассаду и собирайте большие урожаи вкусных плодов на собственном огороде.

Напомним, мы писали о том, почему желтеет рассада и как можно ее спасти.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно сохранить землю для рассады.

Также мы сообщали о том, как правильно и когда следует сеять тыкву на рассаду.

растения советы огород рассада подкормка эффективные способы

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