Эффективные способы уберечь яровой чеснок зимой – что делать, чтобы не пропал

Чеснок будет, как с грядки — ТОП-5 советов для хранения зимой
Хранить яровой чеснок зимой легко, если знать правильные методы и избегать распространенных ошибок. Следует соблюдать простые правила, чтобы обеспечить себя свежим и ароматным чесноком к новому урожаю.
Редакция Новини.LIVE делится популярными и эффективными методами, которые помогут сохранить продукт до весны.
ТОП-5 способов хранения ярового чеснока
Для успешного хранения ярового чеснока важно обеспечить оптимальные условия. Лучше всего хранить его при температуре от +2 °C до +6 °C при влажности не более 70%.
Есть несколько проверенных способов, которые помогут вам сохранить чеснок свежим:
- В косах или пучках
Этот традиционный метод позволяет хранить чеснок во взвешенном состоянии. Просто сплетите стебли у косы или свяжите головки в пучки. Храните их в прохладном, сухом и темном месте.
- В сетках или мешочках
Используйте капроновые сетки или холщовые мешочки. Главное — обеспечить хорошую вентиляцию.
- В деревянных ящиках
Посыпьте чеснок опилками, луковой шелухой или сухим песком и сложите в ящик. Это снизит риск гниения.
- В стеклянных банках
Очищенные зубчики можно хранить в стеклянных банках, пересыпанных мукой или солью. Это оградит их от влаги.
- Заморозка
Если у вас осталось много чеснока, его можно очистить, размельчить и заморозить в формочках для льда. Такой чеснок удобно использовать при приготовлении блюд.
Никогда не храните так чеснок
Также следует помнить о важных аспектах, которые могут навредить вашему продукту.
Так, никогда не храните чеснок в полиэтиленовых пакетах — это способствует образованию конденсата, вызывающего гниение. "Врагом" для ароматного продукта является картофель — он выделяет влагу, которая портит чеснок.
Регулярно проверяйте запасы чеснока. Удаляйте головки, которые начали гнить или высыхать, чтобы они не портили другие.
Раньше мы давали совет дачникам, чем ни в коем случае нельзя подпитывать почву.
Также узнайте, как правильно выбрать вкусный ананас для праздничного стола.
Читайте Новини.LIVE!