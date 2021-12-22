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На трассе Одесса — Киев столкнулись две фуры: пострадала 16-летняя девушка. Фото

Одесса
22 декабря 13:39
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Состояние пострадавшей тяжелое
На трассе Одесса — Киев столкнулись две фуры: пострадала 16-летняя девушка. Фото

На автодороге Одесса — Киев столкнулись две фуры MAN. Один из водителей случайно врезался в транспорт, когда тот совершил вынужденную остановку на обочине.

Об этом сообщает Подольское районное управление полиции.

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Влетел среди ночи

Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи. Место происшествия – недалеко от поселка Любашевка. 16-летнюю пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями в отделение интенсивной терапии местной больницы. Она была пассажиркой припаркованного грузовика.

На трасі Одеса-Київ зіткнулися фури - підліток у важкому стані

Протокол

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

На трасі Одеса-Київ зіткнулися фури - підліток у важкому стані

"В связи с ухудшением погодных условий полицейские призывают водителей быть внимательными на дороге, не превышать скорость, воздерживаться от опасных маневров и следить за тем, чтобы тормоза были в исправном состоянии", – добавили в сообщении.

ДТП в Одессе и области с фурами

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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ДТП больницы подростки Одесская область грузовики
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