В Одеській області легковик розтрощило вщент від удару у відбійник та фуру: є загиблий. Відео

У ніч з 21 на 22 грудня на в'їзді в село Маяки сталася смертельна ДТП. Недалеко від заправки легковик влетів у відбійник.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одесса INFO".

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Що відомо про аварію

Водій Toyota Prius не впорався з керуванням, наїхав на відбійник та зіткнувся із запаркованою на узбіччі вантажівкою.

Кермувальник отримав травми несумісні з життям, він помер до приїзду лікарів. Його 33-річного пасажира доставили до лікарні з травмами голови та відкритим переломом руки. Транспортний засіб зім'явся в мотлох, отримавши критичні механічні пошкодження.

На місці працювала поліція. Поки невідомо, що послужило причиною ДТП, це буде з'ясовувати слідство. Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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