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В Одеській області легковик розтрощило вщент від удару у відбійник та фуру: є загиблий. Відео

Одеса
22 грудня 08:41
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Машину відкинуло ударом в інший транспорт
В Одеській області легковик розтрощило вщент від удару у відбійник та фуру: є загиблий. Відео

У ніч з 21 на 22 грудня на в'їзді в село Маяки сталася смертельна ДТП. Недалеко від заправки легковик влетів у відбійник.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одесса INFO".

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Що відомо про аварію

Водій Toyota Prius не впорався з керуванням, наїхав на відбійник та зіткнувся із запаркованою на узбіччі вантажівкою.

В Одеській області легковик влетів у відбійник та фуру - двоє загинули

Кермувальник отримав травми несумісні з життям, він помер до приїзду лікарів. Його 33-річного пасажира доставили до лікарні з травмами голови та відкритим переломом руки. Транспортний засіб зім'явся в мотлох, отримавши критичні механічні пошкодження.

В Одеській області легковик влетів у відбійник та фуру - двоє загинули

На місці працювала поліція. Поки невідомо, що послужило причиною ДТП, це буде з'ясовувати слідство. Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Нещодавні випадки ДТП в Одесі та області

  • В Одесі 21 грудня з рейок зійшов трамвай. Електротранспорт, що курсує за маршрутом №18, потрапив в аварію на 6-й станції Великого Фонтану.
  • 21 грудня на трасі Одеса — Миколаїв трапилася страшна ДТП. Там фура зіштовхнулася з легковиком, водій та пасажир останнього загинули на місці.
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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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ДТП смерть Одеська область
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