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Під Одесою перекинулася фура: водій втік з місця аварії. Відео

Одеса
22 грудня 09:23
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У результаті по дорозі розсипався пісок, що був всередині
Під Одесою перекинулася фура: водій втік з місця аварії. Відео

Під Одесою в ніч з 21 на 22 грудня перекинулася на бік фура. ДТП трапилася на Об'їзній дорозі.

Про таке повідомляє XYdessa.

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Що відомо про аварію

За попередньою інформацією загиблих у події немає. Telegram-канал додав, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він втік з місця ДТП і його розшукують. 

Поки невідомі причини аварії. На місці працювали правоохоронці, які будуть встановлювати всі деталі інциденту. 

Що кажуть патрульні

Патрульна поліція в Одеській області додала, що ДТП сталася через погодні умови та стан дорожнього покриття. Водій не врахував ці фактори і не впорався з керуванням, внаслідок чого трапилось перекидання транспортного засобу.

Під Одесою перекинулася фура - водій втік з місця аварії

Нещодавні випадки ДТП в Одесі та області

  • В Одесі 21 грудня з рейок зійшов трамвай. Електротранспорт, що курсує за маршрутом 18,потрапив в аварію на 6-й станції Великого Фонтану.
  • 21 грудня на трасі Одеса — Миколаївтрапилася страшна ДТП. Там фура зіштовхнулася з легковиком, водій та пасажир останнього загинули на місці.
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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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ДТП Одеса
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