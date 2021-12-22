Під Одесою перекинулася фура: водій втік з місця аварії. Відео

Під Одесою в ніч з 21 на 22 грудня перекинулася на бік фура. ДТП трапилася на Об'їзній дорозі.

Про таке повідомляє XYdessa.

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Що відомо про аварію

За попередньою інформацією загиблих у події немає. Telegram-канал додав, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він втік з місця ДТП і його розшукують.

Поки невідомі причини аварії. На місці працювали правоохоронці, які будуть встановлювати всі деталі інциденту.

Що кажуть патрульні

Патрульна поліція в Одеській області додала, що ДТП сталася через погодні умови та стан дорожнього покриття. Водій не врахував ці фактори і не впорався з керуванням, внаслідок чого трапилось перекидання транспортного засобу.

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