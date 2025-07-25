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Главная Хроники Все плохие — как "иноагент" Дудь отбеливает агрессию России

Все плохие — как "иноагент" Дудь отбеливает агрессию России

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 00:42
Юрий Дудь интервью - как Дудь защищает российскую агрессию
Российский видеоблогер Юрий Дудь. Фото: росСМИ

Вроде бы оппозиционный российский блогер Юрий Дудь несмотря на преследования на родине продвигает в своих видео нарративы Кремля. В свежем видеоинтервью с бывшим послом США в России Дудь пытался оправдать войну России против Украины фактом военной операции западной коалиции в Ираке 2003 года.

Об этом шла речь в новом видеоинтервью Юрия Дудя.

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"Иноагент" Дудь работает на руку Кремля

Российский видеоблогер Юрий Дудь после начала полномасштабной войны его страны против Украины выехал из РФ, а впоследствии получил статус "иноагента" и даже был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Впрочем, все эти санкции со стороны диктаторского режима Владимира Путина не мешают Дудю продвигать нарративы, которые фактически играют на руку именно Кремлю.

Это касается, в частности, и фактического оправдания российской агрессии против Украины.

Подобное произошло и в свежем видеоинтервью Дудя, которое он взял у бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Что такое технология "все плохие"

Так, говоря о войне, которую начал Путин против Украины, Дудь вдруг начал сравнивать ее с военной операцией коалиции во главе с США в Ираке против тамошнего диктатора Садама Хусейна.

Россиянин намекнул, что Запад, который воевал против Ирака, не имеет права упрекать Россию, которая напала на Украину.

Эту технологию, которая называется "все плохие", раскрыл в своей книге о российском кино на службе Кремля, "Плохие русские. Кино от "Брата" до "Слова пацана", другой российский эмигрант, Антон Долин.

Долин отмечал, что режиссер известного и популярного в РФ фильма "Ночной дозор" Тимур Бекмамбетов, показывая два "дозора", которые по сути являются фэнтезийными спецслужбами, одинаково плохими и лживыми — играл на руку Кремлю и ФСБ, которые вместо попытки показать себя идеальными выбрали другой путь, путь очернения всех остальных, чтобы в ситуации, когда "все плохие", россияне поддерживали "своих", то есть Путина.

К чести гостя Дудя, экс-посла Макфола, он раскусил эту манипуляцию и напомнил, что причины и последствия операции западной коалиции в Ираке кардинально отличаются от банальной имперской агрессии Кремля против демократической Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что Дудю давал интервью беглый из Украины, поп-музыкант Потап.

Добавим, мы сообщали о том, что "иноагент" Юрий Дудь без проблем продал свою недвижимость в Москве.

США блогеры россияне война в Украине Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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