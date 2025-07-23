Пропаганда у Юрія Дудя - як Дудь поширює наративи Кремля

Російський блогер-"іноагент" Юрій Дудь. Фото: кадр з відео

Російські громадяни продовжують транслювати наративи Кремля, навіть формально перебуваючи в опозиції до Володимира Путіна. Так, відеоблогер Юрій Дудь у інтерв’ю з експослом США у Росії намагався зрівняти військову операцію США проти режиму Садама Хусейна і загарбницьку війну Росії в Україні.

Про це йшлося у новому відеоінтерв’ю Юрія Дудя.

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Головна маніпуляція Дудя

Відомий російський відеоблогер Юрій Дудь, який після початку повномасштабної війни виїхав з Росії і навіть отримав згодом статус іноагента, попри усю свою позірну опозиційність просуває основні наративи "русского міра" та Кремля.

Так, в інтерв’ю із колишнім послом США в Росії Майклом Макфолом Дудь вдався до розповсюдженої маніпуляції, яку можна назвати фразою "усі однаково погані".

Таку маніпуляцію, яка не виправдовує Кремль напряму, але ставить на один рівень з ним його опонентів, Захід чи Україну, російські діячі використовують давно і послідовно.

Так, інший російський політемігрант, кінокритик Антон Долін, у своїй книжці "Погані росіяни. Кіно від "Брата" до "Слова пацана", наголошував, що таку технологію використали ще автор книжки "Ночной дозор", імперець Сергій Лук’яненко, та режисер однойменного фільму Тимур Бекмамбетов.

Цю технологію Дудь використав, згадуючи військову операцію США в Іраку — наголошуючи, що Сполучені Штати, які воювали із диктатором Садамом Хусейном і знесли його диктатуру, надавши права, зокрема, іракським курдам (проти яких при Хусейну чинився справжній геноцид), нібито є таким самим злом, як і Росія у її війні проти України.

Спроби натиснути на Захід

Іншою маніпуляцією став докір Дудя Макфолу, що росіяни тепер не можуть відкрити рахунки у західних банках чи виїхати на Захід.

Таким чином Дудь виставляє росіян такими ж жертвами війни, як і українців, яких російська армія убиває.

Крім того, російський "іноагент" почав педалювати тему ТЦК та мобілізації в Україні, очевидно, натякаючи на те, що Захід даремно допомагає Україні, якщо в ній трапляються випадки перевищення повноважень працівниками територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Дудю давав інтерв’ю утікач з України музикант Потап.

Додамо, ми повідомляли про те, що "іноагент" Дудь спокійно продав свою нерухомість у Москві.