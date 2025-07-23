Пропаганда у Юрия Дудя - как Дудь распространяет нарративы Кремля

Российский блогер-"иноагент" Юрий Дудь. Фото: кадр из видео

Российские граждане продолжают транслировать нарративы Кремля, даже формально находясь в оппозиции к Владимиру Путину. Так, видеоблогер Юрий Дудь в интервью с экс-послом США в России пытался сравнить военную операцию США против режима Садама Хусейна и захватническую войну России в Украине.

Об этом шла речь в новом видеоинтервью Юрия Дудя.

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Известный российский видеоблогер Юрий Дудь, который после начала полномасштабной войны выехал из России и даже получил впоследствии статус иноагента, несмотря на всю свою кажущуюся оппозиционность продвигает основные нарративы "русского мира" и Кремля.

Так, в интервью с бывшим послом США в России Майклом Макфолом Дудь прибегнул к распространенной манипуляции, которую можно назвать фразой "все одинаково плохие".

Такую манипуляцию, которая не оправдывает Кремль напрямую, но ставит на один уровень с ним его оппонентов, Запад или Украину, российские деятели используют давно и последовательно.

Так, другой российский политэмигрант, кинокритик Антон Долин, в своей книге "Плохие русские. Кино от "Брата" до "Слова пацана", отмечал, что такую технологию использовали еще автор книги "Ночной дозор", имперец Сергей Лукьяненко, и режиссер одноименного фильма Тимур Бекмамбетов.

Эту технологию Дудь использовал, вспоминая военную операцию США в Ираке - подчеркивая, что Соединенные Штаты, которые воевали с диктатором Садамом Хусейном и смели его диктатуру, предоставив права, в частности, иракским кудрам (против которых при Хусейне совершался настоящий геноцид), якобы являются таким же злом, как и Россия в ее войне против Украины.

Попытки надавить на Запад

Другой манипуляцией стал упрек Дудя Макфолу, что россияне теперь не могут открыть счета в западных банках или выехать на Запад.

Таким образом Дудь выставляет россиян такими же жертвами войны, как и украинцев, которых российская армия убивает.

Кроме того, российский "иноагент" начал педалировать тему ТЦК и мобилизации в Украине, очевидно, намекая на то, что Запад зря помогает Украине, если в ней случаются случаи превышения полномочий работниками территориальных центров комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, что Дудю давал интервью беглый из Украины, музыкант Потап.

Добавим, мы сообщали о том, что "иноагент" Дудь спокойно продал свою недвижимость в Москве.