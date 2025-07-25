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Всі погані — як "іноагент" Дудь відбілює агресію Росії

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 00:42
Юрій Дудь інтерв'ю - як Дудь захищає російську агресію
Російський відеоблогер Юрій Дудь. Фото: росЗМІ

Начебто опозиційний російський блогер Юрій Дудь попри переслідування на батьківщині просуває у своїх відео наративи Кремля. У свіжому відеоінтерв’ю з колишнім послом США в Росії Дудь намагався виправдати війну Росії проти України фактом військової операції західної коаліції в Іраку 2003 року.

Про це йшлося у новому відеоінтерв’ю Юрія Дудя.

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"Іноагент" Дудь працює на руку Кремля

Російський відеоблогер Юрій Дудь після початку повномасштабної війни його країни проти України виїхав з РФ, а згодом отримав статус "іноагента" і навіть був заочно заарештований та оголошений у міжнародний розшук.

Втім, усі ці санкції з боку диктаторського режиму Володимира Путіна не заважають Дудю просувати наративи, які фактично грають на руку саме Кремлю.

Це стосується, зокрема, і фактичного виправдання російської агресії проти України.

Подібне сталося і у свіжому відеоінтерв’ю Дудя, яке він взяв у колишнього посла США в Росії Майкла Макфола.

Що таке технологія "усі погані"

Так, говорячи про війну, яку розпочав Путін проти України, Дудь раптом почав порівнювати її із військовою операцією коаліції на чолі із США у Іраку проти тамтешнього диктатора Садама Хусейна.

Росіянин натякнув, що Захід, який воював проти Іраку, не має права дорікати Росії, яка напала на Україну.

Цю технологію, яка називається "усі погані", розкрив у своїй книжці про російське кіно на службі Кремля, "Погані росіяни. Кіно від "Брата" до "Слова пацана", інший російський емігрант, Антон Долін.

Долін наголошував, що режисер відомого і популярного у РФ фільму "Нічний дозор" Тимур Бекмамбетов, показуючи два "дозори", які по суті є фентезійними спецслужбами, однаково поганими і брехливими — грав на руку Кремлю і ФСБ, які замість намагання показати себе ідеальними обрали інший шлях, шлях очорнювання усіх інших, аби у ситуації, коли "усі погані", росіяни підтримували "своїх", тобто Путіна.

До честі гостя Дудя, експосла Макфола, він розкусив цю маніпуляцію і нагадав, що причини і наслідки операції західної коаліції в Іраку кардинально відрізняються від банальної імперської агресії Кремля проти демократичної України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Дудю давав інтерв’ю утікач з України, поп-музикант Потап.

Додамо, ми повідомляли про те, що "іноагент" Юрій Дудь без проблем продав свою нерухомість у Москві.

США блогери росіяни війна в Україні Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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