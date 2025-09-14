Видео
Зеленский оценил удары Украины по России — вечернее обращение
В Таиланде нашли обнаженный труп россиянина — что известно

В Таиланде нашли обнаженный труп россиянина — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 19:06
В Таиланде нашли голый труп российского гражданина - подробности
Медики на Пхукете забирают труп. Фото иллюстративное: росСМИ

57-летний российский турист найден мертвым на таиландском острове Пхукет, где он снял на несколько лет дом. Труп гражданина страны-агрессора обнаружили абсолютно голым.

Об этом сообщили российские медиа.

Мертвый россиянин на Пхукете

Очередной российский турист умер или погиб в Таиланде.

На острове Пхукет нашли голый труп российского туриста.

Причем, как обнаружили правоохранители, тело нашли через пять дней после предполагаемой даты смерти.

Что известно о загадочной российской смерти

Известно, что россиянину было 57 лет, звали его Сергей.

Дом на Пхукете он снял на два года.

Следов взлома в доме не обнаружили, как и следов насилия на теле мертвого россиянина.

Владелица дома заявила, что никаких родственников россиянин не имел, по крайней мере, они в доме не бывали.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Таиланде другой россиянин насмерть разбился, спрыгнув с храма.

Добавим, мы сообщали о том, что более 20 российских туристов пострадали в результате столкновения катера в Таиланде.

