В Таиланде нашли голый труп российского гражданина - подробности

В Таиланде нашли обнаженный труп россиянина — что известно
57-летний российский турист найден мертвым на таиландском острове Пхукет, где он снял на несколько лет дом. Труп гражданина страны-агрессора обнаружили абсолютно голым.
Об этом сообщили российские медиа.
Мертвый россиянин на Пхукете
Очередной российский турист умер или погиб в Таиланде.
На острове Пхукет нашли голый труп российского туриста.
Причем, как обнаружили правоохранители, тело нашли через пять дней после предполагаемой даты смерти.
Что известно о загадочной российской смерти
Известно, что россиянину было 57 лет, звали его Сергей.
Дом на Пхукете он снял на два года.
Следов взлома в доме не обнаружили, как и следов насилия на теле мертвого россиянина.
Владелица дома заявила, что никаких родственников россиянин не имел, по крайней мере, они в доме не бывали.
