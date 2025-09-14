В Таїланді знайшли голий труп російського громадянина - подробиці

Медики на Пхукеті забирають труп. Фото іллюстративне: росЗМІ

57-річний російський турист знайдений мертвим на таїландському острові Пхукет, де він зняв на кілька років будинок. Труп громадянина країни-агресора виявили абсолютно голим.

Про це повідомили російські медіа.

Мертвий росіянин на Пхукеті

Черговий російський турист помер чи загинув у Таїланді.

На острові Пхукет знайшли голий труп російського туриста.

Причому, як виявили правоохоронці, тіло знайшли через п’ять днів після імовірної дати смерті.

Що відомо про загадкову російську смерть

Відомо, що росіянину було 57 років, звали його Сергій.

Будинок на Пхукеті він зняв на два роки.

Слідів зламу у будинку не виявили, як і слідів насилля на тілі мертвого росіянина.

Власниця будинку заявила, що жодних родичів росіянин не мав, принаймні, вони у будинку не бували.

