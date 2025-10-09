Видео
Україна
В Сибири уже зима, а в городе-миллионнике нет отопления

В Сибири уже зима, а в городе-миллионнике нет отопления

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 22:54
Проблемы с отоплением в России — жители Новосибирска жалуются на отсутствие тепла в квартирах
Температура воздуха в одной из новосибирских квартир. Фото: росСМИ

В сибирских регионах Российской Федерации температура воздуха начала опускаться ниже нулевой отметки. Но в городе-миллионнике Новосибирск отопление включили далеко не во всех квартирах.

Об этом сообщили российские медиа.

Снег есть, отопления нет

В азиатской части Российской Федерации, в частности, в Сибири, уже началась метеорологическая зима.

Так, в городе-миллионнике Новосибирске уже зафиксирована минусовая температура.

Но, как рассказали СМИ жители этого города, одного из ключевых в регионе, отопление есть далеко не у всех.

Люди замерзают в квартирах

Во многих квартирах отопление до сих пор не включили, а там, где формально оно заработало, батареи центрального отопления почти не нагреваются.

Студентов одного из новосибирских вузов отправили на дистанционное обучение — в аудиториях невозможно находиться из-за холода.

"Все мерзнут, много стариков, с детьми в квартирах, +15 градусов, интересно, будет ли перерасчет за тепло? Половина Ленинского района без тепла", — рассказали местные жители СМИ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России некому чинить системы отопления из-за войны и мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, что в предыдущие отопительные периоды во время полномасштабной войны россияне грелись у костров даже в Подмосковье.

россияне морозы отопление Россия Сибирь
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
