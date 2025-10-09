Проблемы с отоплением в России — жители Новосибирска жалуются на отсутствие тепла в квартирах

В Сибири уже зима, а в городе-миллионнике нет отопления
В сибирских регионах Российской Федерации температура воздуха начала опускаться ниже нулевой отметки. Но в городе-миллионнике Новосибирск отопление включили далеко не во всех квартирах.
Об этом сообщили российские медиа.
Снег есть, отопления нет
В азиатской части Российской Федерации, в частности, в Сибири, уже началась метеорологическая зима.
Так, в городе-миллионнике Новосибирске уже зафиксирована минусовая температура.
Но, как рассказали СМИ жители этого города, одного из ключевых в регионе, отопление есть далеко не у всех.
Люди замерзают в квартирах
Во многих квартирах отопление до сих пор не включили, а там, где формально оно заработало, батареи центрального отопления почти не нагреваются.
Студентов одного из новосибирских вузов отправили на дистанционное обучение — в аудиториях невозможно находиться из-за холода.
"Все мерзнут, много стариков, с детьми в квартирах, +15 градусов, интересно, будет ли перерасчет за тепло? Половина Ленинского района без тепла", — рассказали местные жители СМИ.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России некому чинить системы отопления из-за войны и мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, что в предыдущие отопительные периоды во время полномасштабной войны россияне грелись у костров даже в Подмосковье.
