Україна
В Сибіру уже зима, а у місті-мільйоннику немає опалення

В Сибіру уже зима, а у місті-мільйоннику немає опалення

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 22:54
Проблеми з опаленням в Росії — мешканці Новосибірська скаржаться на відсутність тепла в квартирах
Температура повітря в одній із новосибірських квартир. Фото: росЗМІ

У сибірських регіонах Російської Федерації температура повітря почала опускатися нижче нульової позначки. Але у місті-мільйоннику Новосибірськ опалення увімкнули далеко не у всіх квартирах.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Сніг є, опалення немає

У азійській частині Російської Федерації, зокрема, у Сибіру, уже почалася метеорологічна зима.

Так, у місті-мільйоннику Новосибірську вже зафіксована мінусова температура.

Але, як розповіли ЗМІ мешканці цього міста, одного із ключових у регіоні, опалення є далеко не у всіх.

Люди замерзають у квартирах

У багатьох квартирах опалення досі не увімкнули, а там, де формально воно запрацювало, батареї центрального опалення майже не нагріваються.

Студентів одного із новосибірських вишів відправили на дистанційне навчання — в аудиторіях неможливо перебувати через холод.

"Усі мерзнуть, багато людей похилого віку, з дітьми в квартирах, +15 градусів, цікаво, чи буде перерахунок за тепло? Половина Ленінського району без тепла", — розповіли місцеві мешканці ЗМІ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії немає кому лагодити системи опалення через війну і мобілізацію.

Додамо, ми повідомляли про те, що у попередні опалювальні періоди під час повномасштабної війни росіяни грілися біля багать навіть у Підмосков’ї.

росіяни морози опалення Росія Сибір
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
