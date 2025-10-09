Проблеми з опаленням в Росії — мешканці Новосибірська скаржаться на відсутність тепла в квартирах

В Сибіру уже зима, а у місті-мільйоннику немає опалення
У сибірських регіонах Російської Федерації температура повітря почала опускатися нижче нульової позначки. Але у місті-мільйоннику Новосибірськ опалення увімкнули далеко не у всіх квартирах.
Про це повідомили російські медіа.
Сніг є, опалення немає
У азійській частині Російської Федерації, зокрема, у Сибіру, уже почалася метеорологічна зима.
Так, у місті-мільйоннику Новосибірську вже зафіксована мінусова температура.
Але, як розповіли ЗМІ мешканці цього міста, одного із ключових у регіоні, опалення є далеко не у всіх.
Люди замерзають у квартирах
У багатьох квартирах опалення досі не увімкнули, а там, де формально воно запрацювало, батареї центрального опалення майже не нагріваються.
Студентів одного із новосибірських вишів відправили на дистанційне навчання — в аудиторіях неможливо перебувати через холод.
"Усі мерзнуть, багато людей похилого віку, з дітьми в квартирах, +15 градусів, цікаво, чи буде перерахунок за тепло? Половина Ленінського району без тепла", — розповіли місцеві мешканці ЗМІ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії немає кому лагодити системи опалення через війну і мобілізацію.
Додамо, ми повідомляли про те, що у попередні опалювальні періоди під час повномасштабної війни росіяни грілися біля багать навіть у Підмосков’ї.
