В России женщину осудили за поддержку РДК — что решил суд
В Белгородской области Российской Федерации суд наказал огромным штрафом женщину, которая не скрывала своего положительного отношения к антипутинским структурам. Ее признали оправдывающей терроризм, потому что почти все организации, которые не поддерживают Владимира Путина, в России признаны террористическими организациями.
Об этом сообщили российские медиа.
Когда в России выступаешь против Путина
В Российской Федерации продолжаются репрессии против всех, кто не поддерживает путинский режим.
В Белгородской области суд вынес приговор по делу местной жительницы 1968 года рождения.
Причиной уголовного дела, открытого против нее, стало то, что женщина поддерживала в соцсетях организации РДК и "Легион Свобода России", которые выступают против Путина и воюют за освобождение России от путинского режима.
Как известно, согласно решению Кремля, эти организации были признаны "террористическими", поэтому они запрещены в России.
Решение суда против "оправдания терроризма"
Суд признал жительницу Белгородской области виновной по статье "публичное оправдание терроризма".
Приговор суда — штраф в размере 400 тысяч рублей.
Кроме того, женщине запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.
