В России женщину осудили за поддержку РДК — что решил суд

В России женщину осудили за поддержку РДК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 23:14
обновлено: 20:05
В России женщину осудили за поддержку РДК - что решил суд
Российский суд. Фото: росСМИ

В Белгородской области Российской Федерации суд наказал огромным штрафом женщину, которая не скрывала своего положительного отношения к антипутинским структурам. Ее признали оправдывающей терроризм, потому что почти все организации, которые не поддерживают Владимира Путина, в России признаны террористическими организациями.

Об этом сообщили российские медиа.

Когда в России выступаешь против Путина

В Российской Федерации продолжаются репрессии против всех, кто не поддерживает путинский режим.

В Белгородской области суд вынес приговор по делу местной жительницы 1968 года рождения.

Причиной уголовного дела, открытого против нее, стало то, что женщина поддерживала в соцсетях организации РДК и "Легион Свобода России", которые выступают против Путина и воюют за освобождение России от путинского режима.

Как известно, согласно решению Кремля, эти организации были признаны "террористическими", поэтому они запрещены в России.

Решение суда против "оправдания терроризма"

Суд признал жительницу Белгородской области виновной по статье "публичное оправдание терроризма".

Приговор суда — штраф в размере 400 тысяч рублей.

Кроме того, женщине запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе".

Добавим, мы сообщали о том, что российского студента посадили на 12 лет за копеечный донат Украине.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
