В Росії жінку засудили за підтримку РДК — що вирішив суд

Російський суд. Фото: росЗМІ

У Білгородській області Російської Федерації суд покарав величезним штрафом жінку, яка не приховувала свого позитивного ставлення до антипутінських структур. Її визнали такою, що виправдовує тероризм, бо майже усі організації, які не підтримують Володимира Путіна, в Росії визнані терористичними організаціями.

Про це повідомили російські медіа.

Коли в Росії виступаєш проти Путіна

В Російській Федерації продовжуються репресії проти всіх, хто не підтримує путінський режим.

У Білгородській області суд ухвалив вирок у справі місцевої жительки 1968 року народження.

Причиною кримінальної справи, відкритої проти неї, стало те, що жінка підтримувала у соцмережах організації РДК та "Легіон Свобода Росії", які виступають проти Путіна і воюють за звільнення Росії від путінського режиму.

Як відомо, згідно із рішенням Кремля, ці організації було визнано "терористичними", тож вони є заборонені в Росії.

Рішення суду проти "виправдання тероризму"

Суд визнав мешканку Білгородської області винною за статтею "публічне виправдання тероризму".

Вирок суду — штраф розміром 400 тисяч рублів.

Крім того, жінці заборонили адмініструвати інтернет-ресурси протягом двох років.

