Фанаты Пригожина в России - в РФ задержали футбольного фаната, который возмущался уничтожению Пригожина ФСБ

Московский фанат Евгения Пригожина. Фото: росСМИ

Российский футбольный фанат, который даже после ликвидации Евгения Пригожина, остался его сторонником, попал в СИЗО. Шовиниста и имперца не спасла от гнева путинского режима даже его искренняя поддержка "специальной военной операции".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Фанат-террорист

В Москве арестовали футбольного фаната местного "Динамо".

Причиной ареста стали вовсе не его футбольные предпочтения, а "призывы к терроризму".

А уже после ареста, когда фанат находился в следственном изоляторе, на него начали открывать уголовные дела по другим статьям.

Пригожина в России нельзя упоминать

На самом деле, как узнали российские медиа, одной из главных причин ареста стало то, что этот москвич поддерживал уничтоженного Кремлем руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

После ликвидации Пригожина фанат написал у себя на странице в российской соцсети "Вконтакте" пост с нецензурной лексикой против ФСБ, которая, по его мнению, и приняла участие в убийстве руководителя ЧВК "Вагнер".

При этом фанат вполне искренне поддерживает захватническую войну Российской Федерации против Украины и призывает резать украинцев. Но это ему не помогло — потому что Евгений Пригожин сейчас в России является персоной, которую не стоит упоминать, поэтому его сторонники тоже попали в немилость.

Напомним, мы ранее писали о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел конфликт с Министерством обороны Российской Федерации.

Добавим, мы сообщали о том, что убийство Евгения Пригожина организовал близкий друг Владимира Путина, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.