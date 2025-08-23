Евгений Пригожин - биография повара Путина, участие в войне, убийство

Видео
Годовщина ликвидации — чем был знаменит Пригожин

Дата публикации 23 августа 2025 03:21
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Два года назад, 23 августа 2023 года, в России при взрыве на самолете погиб одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Пригожин прославился своим ресторанным бизнесом и близостью Владимира Путина, частной военной компанией "Вагнер" и бунтом против кремлевской власти.

Криминал и бизнес Пригожина

Уроженец Ленинграда (ныне этот российский город называется Санкт-Петербург) Евгений Пригожин начал свою деятельность с кражи, разбойных нападений и мошенничество. Именно по таким статьям его осудили в 1981 году. Тогда Пригожину исполнилось 20 лет. Из 13 лет, как решил суд, он отбыл в колонии 8, после чего был помилован.

В дальнейшем Евгений Пригожин занялся бизнесом, в 1990 году вместе с отчимом начал продавать хот-доги, а в 1993-м занял должность управляющего сети супермаркетов "Контраст", которую начал развивать. С 1995 года Пригожин имел в собственности бар в родном городе, с этого начался его взлет к вершинам российской элиты.

Так, именно в ресторане Евгения Пригожина New Island в 1998 году встречались премьер-министр РФ Сергей Степашин и глава МВФ Мишель Камдессю. Впоследствии ресторан Пригожина полюбился Владимиру Путину. В 2001-м здесь он ужинал с президентом Франции Жаком Шираком, в 2002-м — принимал в New Island президента США Джорджа Буша-младшего, а в 2003-м российский президент праздновал у Пригожина свой день рождения.

Впоследствии именно эта часть его бизнеса привела к тому, что Евгений Пригожин получил характерное прозвище "повар Путина". Но впоследствии он значительно больше прославился другой деятельностью, которая уже была непосредственно связана с работой на кремлевский режим.

Пригожинские тролли и выборы в США

Одним из ключевых бизнесов в истории Евгения Пригожина является Агентство интернет-расследований. Эта структура, созданная летом 2013 года, за полгода до начала агрессии против Украины, активно занимается дезинформацией, формированием нужного Кремлю общественного мнения в России и за ее пределами.

Работников этого агентства обычно называют "кремлеботами", "фабрикой троллей" или "пригожинскими троллями". Вокруг Агентства интернет-расследований был создан целый медиа холдинг, который расширил свою деятельность на всю планету.

Так, впоследствии именно контору Евгения Пригожина обвиняли в том, что она пыталась вмешаться в процесс выборов президента США 2016 года. В 2018-м против Пригожина и подконтрольной ему структуры были выдвинуты обвинения, а с началом полномасштабной войны санкции против Агентства интернет-расследований ввели во всем демократическом западном мире.

ЧВК "Вагнер" и война в Украине

Самой известной страницей в биографии Евгения Пригожина стала частная военная компания "Вагнер", которая до 2022 года занималась обеспечением политических и бизнес-интересов Кремля в Африке. После начала полномасштабной войны наемники-"вагнеровцы" оказались на территории Украины.

Пригожин занялся вербовкой в свою ЧВК осужденных из различных исправительных учреждений Российской Федерации. Видео с процессом вербовки появились в сети, что добавило "повару Путина" известности и популярности в кругах российских шовинистов.

Главным участком фронта, где отличились наемники ЧВК "Вагнер", стал Бахмут. Штурм "вагнеровцами" Бахмута был главным событием полномасштабной войны в первой половине 2023 года. В этой битве российские наемники понесли огромные потери и в итоге захватили руины, которые остались от украинского города. Проблемы с поставками оружия разозлили Пригожина, который записал несколько видеообращений к российскому руководству.

Бунт и ликвидация Пригожина

В конце концов конфликт Евгения Пригожина перерос в настоящее вооруженное противостояние. Так, 23 июня 2023-го "повар Путина" заявил, что российские федеральные войска нанесли удар по базе "вагнеровцев" на Донбассе. На следующий день Пригожин начал действовать.

Он вошел в город Ростов-на-Дону и захватил здание штаба Южного военного круга и другие ключевые объекты. Через несколько часов подразделения "вагнеровцев" отправились на Москву. Но, не дойдя 200 километров до Кремля, они остановились - и якобы как по договоренности Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который действовал от имени Владимира Путина, вернулись обратно, в полевые лагеря.

Этот инцидент, который чуть не сменил власть в России, вышел Пригожину боком буквально через два месяца. 23 августа частный самолет, на котором находился глава ЧВК "Вагнер", взорвался в небе над Тверской областью. Российские власти, в частности, и сам Владимир Путин заявили, что взрыв произошел из-за того, что "кто-то на борту играл гранатой".

Но независимые аналитики более-менее уверенно утверждают, что взрыв был независим от пассажиров. Взрывчатку либо заложили посторонние люди, либо это был удар системы противовоздушной обороны. В любом случае гибель Евгения Пригожина была на руку Владимиру Путину, и в целом считается местью кремлевского диктатора вышедшему из-под контроля подданному.

Напомним, мы ранее писали о том, что еще в 2023 году в России запретили любые упоминания о Пригожине и ЧВК "Вагнер".

Добавим, мы сообщали о том, куда делась ЧВК "Вагнер" после гибели Евгения Пригожина.

владимир путин ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Бахмут Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
