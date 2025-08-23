Євген Пригожин - біографія кухара Путіна, участь у війні, убивство

Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Два роки тому, 23 серпня 2023 року, в Росії під час вибуху на літаку загинув одіозний російський бізнесмен Євген Пригожин. Пригожин прославився своїм ресторанним бізнесом і близькістю Володимира Путіна, приватною військовою компанію "Вагнер" та бунтом проти кремлівської влади.

Кримінал і бізнес Пригожина

Уродженець Ленінграда (нині це російське місто називається Санкт-Петербург) Євген Пригожин розпочав свою діяльність із крадіжки, розбійних нападів та шахрайство. Саме за такими статтями його засудили 1981 року. Тоді Пригожину виповнилося 20 років. Із 13 років, як вирішив суд, він відбув у колонії 8, після чого був помилуваний.

Надалі Євген Пригожин зайнявся бізнесом, 1990 року разом із вітчимом почав продавати хот-доги, а 1993-го зайняв посаду управляючого мережі супермаркетів "Контраст", яку почав розвивати. З 1995 року Пригожин мав у власності бар у рідному місті, з цього почався його злет до вершин російської еліти.

Так, саме у ресторані Євгена Пригожина New Island 1998 року зустрічалися прем’єр-міністр РФ Сергій Степашин та очільник МВФ Мішель Камдессю. Згодом ресторан Пригожина полюбився Володимиру Путіну. 2001-го тут він вечеряв із президентом Франції Жаком Шираком, 2002-го — приймав у New Island президента США Джорджа Буша-молодшого, а 2003-го російський президент святкував у Пригожина свій день народження.

Згодом саме ця частина його бізнесу призвела до того, що Євген Пригожин отримав характерне прізвисько "кухар Путіна". Але згодом він значно більше прославився іншою діяльністю, яка уже була безпосередньо пов’язана із роботою на кремлівський режим.

Пригожинські тролі й вибори в США

Одним із ключових бізнесів в історії Євгена Пригожина є Агенція інтернет-розслідувань. Ця структура, створена улітку 2013 року, за пів року до початку агресії проти України, активно займається дезінформацією, формуванням потрібної Кремлю суспільної думки у Росії та за її межами.

Працівників цієї агенції зазвичай називають "кремлеботами", "фабрикою тролів" чи "пригожинськими тролями". Навколо Агенції інтернет-розслідувань був створений цілий медіа холдинг, який розширив свою діяльність на усю планету.

Так, згодом саме контору Євгена Пригожина звинувачували у тому, що вона намагалася втрутитися у процес виборів президента США 2016 року. 2018-го проти Пригожина та підконтрольної його структури були висунуті звинувачення, а з початком повномасштабної війни санкції проти Агенції інтернет-розслідувань запровадили у всьому демократичному західному світі.

ПВК "Вагнер" і війна в Україні

Найвідомішою сторінкою у біографії Євгена Пригожина стала приватна військова компанія "Вагнер", яка до 2022 року займалася забезпеченням політичних та бізнес-інтересів Кремля у Африці. Після початку повномасштабної війни найманці-"вагнерівці" опинилися на території України.

Пригожин зайнявся вербуванням до своєї ПВК засуджених із різноманітних виправних закладів Російської Федерації. Відео з процесом вербування з’явилися у мережі, що додало "кухарю Путіна" відомості й популярності у колах російських шовіністів.

Головною ділянкою фронту, де відзначилися найманці ПВК "Вагнер", став Бахмут. Штурм "вагнерівцями" Бахмута був головною подією повномасштабної війни у першій половині 2023 року. У цій битві російські найманці зазнали величезних втрат і у підсумку захопили руїни, які залишилися від українського міста. Проблеми із постачанням зброї розлютили Пригожина, який записав кілька відеозвернень до російського керівництва.

Бунт і ліквідація Пригожина

Врешті-решт конфлікт Євгена Пригожина переріс у справжнє збройне протистояння. Так, 23 червня 2023-го "кухар Путіна" заявив, що російські федеральні війська завдали удару по базі "вагнерівців" на Донбасі. Наступного дня Пригожин почав діяти.

Він увійшов у місто Ростов-на-Дону і захопив будівлю штабу Південного воєнного кругу та інші ключові об’єкти. Через кілька годин підрозділи "вагнерівців" вирушили на Москву. Але, не дійшовши 200 кілометрів до Кремля, вони зупинилися — і нібито як за домовленістю Пригожина із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який діяв від імені Володимира Путіна, повернули назад, у польові табори.

Цей інцидент, який мало не змінив владу в Росії, вийшов Пригожину боком буквально за два місяці. 23 серпня приватний літак, на якому перебував очільник ПВК "Вагнер", вибухнув у небі над Тверською областю. Російська влада, зокрема, і сам Володимир Путін заявили, що вибух стався через те, що "хтось на борту бавився гранатою".

Але незалежні аналітики більш-менш упевнено стверджують, що вибух був незалежний від пасажирів. Вибухівку або заклали сторонні люди, або це був удар системи протиповітряної оборони. У будь-якому випадку загибель Євгена Пригожина була на руку Володимиру Путіну, і загалом вважається помстою кремлівського диктатора підданому, який вийшов з-під контролю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ще 2023 року в Росії заборонили будь-які згадки про Пригожина і ПВК "Вагнер".

Додамо, ми повідомляли про те, куди ділася ПВК "Вагнер" після загибелі Євгена Пригожина.