Головна Хроніки В Росії затримали фаната Пригожина, який виступав проти ФСБ

В Росії затримали фаната Пригожина, який виступав проти ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:17
Фанати Пригожина в Росії - в РФ затримали футбольного фаната, який обурювався знищенню Пригожина ФСБ
Московський фанат Євгена Пригожина. Фото: росЗМІ

Російський футбольний фанат, який навіть після ліквідації Євгена Пригожина, залишився його прихильником, потрапив до СІЗО. Шовініста та імперця не врятувала від гніву путінського режиму навіть його щира підтримка "спеціальної військової операції".

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Фанат-терорист

В Москві заарештували футбольного фаната місцевого "Динамо".

Причиною арешту стали зовсім не його футбольні уподобання, а "заклики до тероризму".

А вже після арешту, коли фанат перебував у слідчому ізоляторі, на нього почали відкривати кримінальні справи за іншими статтями.

Пригожина в Росії не можна згадувати

Насправді ж, як дізналися російські медіа, однією із головних причин арешту стало те, що цей москвич підтримував знищеного Кремлем очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Після ліквідації Пригожина фанат написав у себе на сторінці у російській соцмережі "Вконтакте" пост із нецензурною лексикою проти ФСБ, яка, на його думку, і взяла участь у вбивстві керівника ПВК "Вагнер".

При цьому фанат цілком щиро підтримує загарбницьку війну Російської Федерації проти України  і закликає різати українців. Але це йому не допомогло — бо Євген Пригожин зараз в Росії є персоною, яку не варто згадувати, тому його прихильники теж потрапили у немилість.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин мав конфлікт із Міністерством оборони Російської Федерації.

Додамо, ми повідомляли про те, що вбивство Євгена Пригожина організував близький друг Володимира Путіна, секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев.

росіяни ФСБ СІЗО Євген Пригожин війна в Україні
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
