В Санкт-Петербурге похитили зятя депутата Думы - планировали похитить футболиста Зенита

Вячеслав Макаров, тесть похищенного в Питере бизнесмена. Фото: росСМИ

В российском городе Санкт-Петербург похитили зятя одного из влиятельных депутатов федерального парламента от "Единой России". Кроме того, та же банда пыталась похитить футболиста местного футбольного клуба "Зенит".

Об этом сообщили российские медиа.

Первая попытка похищения — футболист "Зенита"

В "северной столице" Российской Федерации, Санкт-Петербурге, произошел неожиданный инцидент. Банда, созданная молодыми людьми, по предварительным данным — студентами одного из вузов, пыталась похитить футболиста местного футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового.

По информации российских медиа, они получили такой приказ от анонимного Telegram-канала "Сатанист".

23 октября около часа ночи по местному времени молодые люди напали на футболиста на одной из улиц Санкт-Петербурга. Впрочем, и сам футболист оказал сопротивление похитителям, и ему помог друг, местный хоккеист.

В конце концов, похитители оставили свои попытки и скрылись. Но через два дня они совершили похищение другого человека.

Вторая, удачная попытка похищения — зять депутата-"единоросса"

Этим человеком стал местный бизнесмен Сергей Селегень, который является зятем депутата Государственной думы России Вячеслава Макарова. Вячеслав Макаров является не просто депутатом от партии власти, "Единой России", а и первым заместителем руководителя фракции.

Селегеня посадили в автомобиль, надев на руки наручники.

Злоумышленники заставили бизнесмена перевести им 210 тысяч рублей, кроме того, они начали требовать выкуп в размере 10 миллионов рублей.

После того, как бандиты были задержаны, они объяснили, что их наняли с целью "наказания наркодилеров", а деньги требовали якобы потому, что организатор похищений пообещал им 50% от суммы выкупа.

