Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России похитили зятя депутата Госдумы

В России похитили зятя депутата Госдумы

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 22:54
обновлено: 16:26
В Санкт-Петербурге похитили зятя депутата Думы - планировали похитить футболиста Зенита
Вячеслав Макаров, тесть похищенного в Питере бизнесмена. Фото: росСМИ

В российском городе Санкт-Петербург похитили зятя одного из влиятельных депутатов федерального парламента от "Единой России". Кроме того, та же банда пыталась похитить футболиста местного футбольного клуба "Зенит".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Первая попытка похищения — футболист "Зенита"

В "северной столице" Российской Федерации, Санкт-Петербурге, произошел неожиданный инцидент. Банда, созданная молодыми людьми, по предварительным данным — студентами одного из вузов, пыталась похитить футболиста местного футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового.

По информации российских медиа, они получили такой приказ от анонимного Telegram-канала "Сатанист".

23 октября около часа ночи по местному времени молодые люди напали на футболиста на одной из улиц Санкт-Петербурга. Впрочем, и сам футболист оказал сопротивление похитителям, и ему помог друг, местный хоккеист.

В конце концов, похитители оставили свои попытки и скрылись. Но через два дня они совершили похищение другого человека.

Вторая, удачная попытка похищения — зять депутата-"единоросса"

Этим человеком стал местный бизнесмен Сергей Селегень, который является зятем депутата Государственной думы России Вячеслава Макарова. Вячеслав Макаров является не просто депутатом от партии власти, "Единой России", а и первым заместителем руководителя фракции.

Селегеня посадили в автомобиль, надев на руки наручники.

Злоумышленники заставили бизнесмена перевести им 210 тысяч рублей, кроме того, они начали требовать выкуп в размере 10 миллионов рублей.

После того, как бандиты были задержаны, они объяснили, что их наняли с целью "наказания наркодилеров", а деньги требовали якобы потому, что организатор похищений пообещал им 50% от суммы выкупа.

Напомним, мы ранее писали о том, что россияне похитили в Крыму местного жителя.

Добавим, мы сообщали о том, что в России признались, сколько украинских детей они похитили.

похищение футбол россияне Россия Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации