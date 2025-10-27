У Санкт-Петербурзі викрали зятя депутата Думи - планували викрасти футболіста Зеніта

В’ячеслав Макаров, тесть викраденого в Пітері бізнесмена. Фото: росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербург викрали зятя одного із впливових депутатів федерального парламенту від "Единой России". Крім того, та ж банда намагалася викрасти футболіста місцевого футбольного клубу "Зеніт".

Про це повідомили російські медіа.

Перша спроба викрадення — футболіст "Зеніта"

У "північній столиці" Російської Федерації, Санкт-Петербурзі, стався несподіваний інцидент. Банда, створена молодими людьми, за попередніми даними — студентами одного із вишів, намагалася викрасти футболіста місцевого футбольного клубу "Зеніт" Андрія Мостового.

За інформацією російських медіа, вони отримали такий наказ від анонімного Telegram-каналу "Сатанист".

23 жовтня близько першої години ночі за місцевим часом молодики напали на футболіста на одній із вулиць Санкт-Петербурга. Втім, і сам футболіст чинив супротив викрадачам, і йому допоміг друг, місцевий хокеїст.

Врешті-решт, викрадачі облишили свої спроби і втекли. Але за два дні вони здійснили викрадення іншої людини.

Друга, вдала спроба викрадення — зять депутата-"єдинороса"

Цією людиною став місцевий бізнесмен Сергій Селегень, який є зятем депутата Державної думи Росії В’ячеслава Макарова. В’ячеслав Макаров є не просто депутатом від партії влади, "Единой России", а і першим заступником керівника фракції.

Селегеня посадили у автомобіль, надягнувши на руки наручники.

Зловмисники змусили бізнесмена перевести їм 210 тисяч рублів, крім того, вони почали вимагати викуп у розмірі 10 мільйонів рублів.

Після того, як бандити були затримані, вони пояснили, що їх найняли з метою "покарання наркодилерів", а гроші вимагали нібито тому, що організатор викрадень пообіцяв їм 50% від суми викупу.

