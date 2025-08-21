Авиапроисшествие в России - у российского самолета отпало колесо

Российский самолет, аналогичный тому, который чуть не разбился из-за сломанного шасси. Фото: росСМИ

В Российской Федерации во время полета малого пассажирского самолета во время полета отвалилось переднее колесо. Инструктору и курсанту, которые находились на борту, пришлось летать, пока на самолете не закончилось топливо.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Инцидент с самолетом

Российская пассажирская авиация продолжает испытывать различные проблемы, которые время от времени оборачиваются авариями и даже катастрофами.

Так, во время полета над Ульяновской областью страны-агрессора у самолета отпало колесо от передней опоры.

Инцидент произошел на учебном самолете Diamond DA42 во время тренировочного полета.

Как завершился полет без колеса

Во время этого полета на борту находились два человека — инструктор и курсант Ульяновского училища гражданской авиации.

После того, как была обнаружена проблема, самолет кружил в небе, отрабатывая топливо.

В конце концов Diamond DA42 приземлился на аэродроме без переднего колеса. Сообщается, что никто из членов экипажа не пострадал.

Напомним, мы ранее писали о том, что в июле 2025 года в России разбился пассажирский самолет, погибло почти полсотни человек.

Добавим, мы сообщали о том, что на севере России самолет не выдержал жесткой посадки и разломался.