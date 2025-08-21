Відео
Головна Хроніки В Росії у літака відвалилося колесо — що було далі

В Росії у літака відвалилося колесо — що було далі

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 03:32
Авіапригода в Росії - у російського літака відпало колесо
Російський літак, аналогічний тому, який мало не розбився через зламане шасі. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації під час польоту малого пасажирського літака відвалилося переднє колесо. Інструктору та курсанту, які перебували на борту, довелося літати, поки на літаку не закінчилося пальне.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Інцидент з літаком

Російська пасажирська авіація продовжує зазнавати різноманітних проблем, які час від часу обертаються аваріями і навіть катастрофами.

Так, під час польоту над Ульяновською областю країни-агресора у літака відпало колесо від передньої опори.

Інцидент стався на навчальному літаку Diamond DA42 під час тренувального польоту.

Як завершився політ без колеса

Під час цього польоту на борту перебували дві людини — інструктор та курсант Ульяновського училища цивільної авіації.

Після того, як була виявлена проблема, літак кружляв  у небі, випрацьовуючи пальне.

Врешті-решт Diamond DA42 приземлився на аеродромі без переднього колеса. Повідомляється, що ніхто із членів екіпажу не постраждав.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в липні 2025 року в Росії розбився пасажирський літак, загинуло майже півсотні людей.

Додамо, ми повідомляли про те, що на півночі Росії літак не витримав жорсткої посадки і розламався.

літак росіяни інцидент Росія авіація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
