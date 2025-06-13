Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России в колбасе нашли запрещенные составляющие — детали

В России в колбасе нашли запрещенные составляющие — детали

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 06:40
Качество продуктов в России - в мусульманской колбасе нашли ДНК свиньи
Колбаса, фото иллюстративное. Фото: Dubna
Ключові моменти В мусульманской колбасе — свинина Зачем производитель испортил исламскую колбасу

В Российской Федерации испортили аппетит многим последователям ислама. В мусульманской, халяльной колбасе сразу двух мясокомбинатов обнаружили свинину, есть которую мусульманам строго запрещено.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

В мусульманской колбасе — свинина

В России назревает громкий скандал на религиозной почве.

В продукции двух мясокомбинатов обнаружили компоненты, которых там не должно было быть.

Речь идет о так называемой мусульманской, то есть халяльной, колбасе, разрешенной к употреблению последователям исламской религии.

Мусульмане, как известно, не едят свинину, а в колбасах двух мясокомбинатов обнаружили свиную ДНК.

Зачем производитель испортил исламскую колбасу

Речь идет о таких производителях, как ОАО "Царицыно" и АО "Сочинский мясокомбинат". Именно в их продукции обнаружили компоненты свиньи, которых там не должно было быть.

Конечно же, на упаковке этих колбас ничего не сказано о свинине.

Расследователи выяснили, что производитель добавлял свинину в халяльную колбасу исключительно из соображений экономии — свиное мясо дешевле, чем говядина и другие ингредиенты, которые используются в мусульманской колбасе.

Исламские организации в РФ пока не отреагировали на эту коварную фальсификацию двух предприятий.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России арестовали известного мусульманского блогера.

Добавим, мы сообщали о том, что, по информации ISW, в России растет этническая и религиозная напряженность.

скандал продукты россияне Россия колбаса
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации