Колбаса, фото иллюстративное. Фото: Dubna

В Российской Федерации испортили аппетит многим последователям ислама. В мусульманской, халяльной колбасе сразу двух мясокомбинатов обнаружили свинину, есть которую мусульманам строго запрещено.

Об этом сообщили российские медиа.

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В мусульманской колбасе — свинина

В России назревает громкий скандал на религиозной почве.

В продукции двух мясокомбинатов обнаружили компоненты, которых там не должно было быть.

Речь идет о так называемой мусульманской, то есть халяльной, колбасе, разрешенной к употреблению последователям исламской религии.

Мусульмане, как известно, не едят свинину, а в колбасах двух мясокомбинатов обнаружили свиную ДНК.

Зачем производитель испортил исламскую колбасу

Речь идет о таких производителях, как ОАО "Царицыно" и АО "Сочинский мясокомбинат". Именно в их продукции обнаружили компоненты свиньи, которых там не должно было быть.

Конечно же, на упаковке этих колбас ничего не сказано о свинине.

Расследователи выяснили, что производитель добавлял свинину в халяльную колбасу исключительно из соображений экономии — свиное мясо дешевле, чем говядина и другие ингредиенты, которые используются в мусульманской колбасе.

Исламские организации в РФ пока не отреагировали на эту коварную фальсификацию двух предприятий.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России арестовали известного мусульманского блогера.

Добавим, мы сообщали о том, что, по информации ISW, в России растет этническая и религиозная напряженность.